我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

7年後的正義審判…拿熨斗燙死同學 大馬6男判絞刑

編譯徐榆涵
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X平台）
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X平台）

馬來西亞21歲國防大學學生2017年遭到6名同學霸凌，不僅被毆打，還遭到蒸氣熨斗按壓全身和生殖器，10天之後不治身亡，引發全國公憤，如今馬來西亞法庭批准6人謀殺罪名成立，皆被判處絞刑。

中國報等報導，21歲馬來西亞國防大學學生祖法漢（Zulfarhan Osman Zulkarnain），2017年5月21日，因被指控盜竊同學的筆記本電腦，在宿舍遭到霸凌。

因祖法漢否認盜竊，被6名同學壓在地上施暴，用衣架、皮帶抽打，並用蒸氣熨斗熨他全身，包括生殖器，身上燒傷處多達90多處，全身燒傷面積達到80%，另外還有嚴重的瘀傷及骨折，10天之後不治身亡。

馬來西亞上訴庭於7月下旬針對祖法漢遭霸凌致死一案進行裁決，依照謀殺罪判處施暴殺人的莫哈末阿克馬、莫哈末阿札慕丁、莫哈莫納基、莫哈末阿菲夫、莫哈末索比林、阿都哈金等6名現年28歲的嫌犯「絞刑」。

上訴庭法官拿督哈達麗雅在宣判時說，被判謀殺罪成的前5名被告，在案發時輪流使用蒸汽熨斗，按壓祖法漢的全身，包括他的私處。第6被告阿都哈金，在案發時，煽動和指示其他5人使用蒸汽熨斗按壓祖法漢的身體。

上訴法院表示，祖法漢被謀殺的方式震驚社會集體良知，稱此案是「罕見中的罕見」，涉及對公眾非常危險的殘忍犯罪，必須制止，因此一致決定對6名被告處以「絞刑」。

得知6名被告全部判處死刑後，祖法漢的父母在法院門口跪謝、磕頭。而該判決也引發全馬甚至中國網友關注，網友紛紛留言直呼，「罪有應得」、「最正義的審判」。

上一則

北韓紀念抗日勝利 金正恩普亭相互致意矢言深化關係

下一則

烏軍控俄領土1150平方公里 還設軍事辦事處

延伸閱讀

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑
8大道華社講座 助學生應對霸凌和仇恨犯罪

8大道華社講座 助學生應對霸凌和仇恨犯罪
在馬來西亞「男男吻」 英樂團The 1975遭求償逾240萬美元

在馬來西亞「男男吻」 英樂團The 1975遭求償逾240萬美元
異於富人移民新加坡 中國中產階級選大馬 3年人數倍增

異於富人移民新加坡 中國中產階級選大馬 3年人數倍增

熱門新聞

今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
兩名中國留學生的屍體在雪梨一棟公寓被發現。(擷自YouTube@7NEWS-Australia)

澳洲雪梨公寓發現男女屍體 死者均為中國留學生

2024-08-13 10:03
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。(美聯社)

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

2024-08-08 21:10

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起