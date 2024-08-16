我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

心疼億元超級遊艇被撞 墨國富豪痛批喬布斯遺孀船員

編譯陳律安
「維納斯號」（Venus）撞上「蒙拉夫人號」（Lady Moura）。（Instagram影片截圖）
「維納斯號」（Venus）撞上「蒙拉夫人號」（Lady Moura）。（Instagram影片截圖）

蘋果已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）造價1.3億美元的超級遊艇「維納斯號」（Venus），日前在義大利沿岸與另一艘超級遊艇相撞；這艘遊艇的主人是墨西哥第三大富豪、零售與媒體業鉅子薩利納（Ricardo Salinas）。

Business Insider報導，目前由喬布斯遺孀勞倫(Laurene Powell Jobs)持有、長256英尺的「維納斯號」，日前在拿坡里沿岸下錨，但風向改變以致船隻漂移，結果不幸撞上「蒙拉夫人號」（Lady Moura）號。當時維納斯上只有船員，不見主人翁和家人。

根據薩利納在Instagram貼文張貼的影像，「蒙拉夫人號」上的人員不斷大叫、船笛響個不停，試圖引起「維納斯號」船員的注意，但並未奏效，「維納斯號」船首還是直接撞上「蒙拉夫人號」船身，發出一聲巨響。

薩利納也在X平台上以西語抱怨，說船上留下巨大擦痕，需耗費鉅資維修，「我想知道船長和船員究竟在幹什麼，才會沒注意到像我這麼大艘的遊艇就在眼前」，指責「維納斯號」船員應對這起事故負責，並批評對方船員操作不當；他還埋怨，這世上最不缺的就是蠢蛋。

「蒙拉夫人號」號的損失，可能會由保險理賠。據報導，薩利納在2022年以1.25億美元買下「蒙拉夫人號」號。

「維納斯號」由荷蘭Feadship造船公司打造，長約80公尺，由輕量鋁製成，船身有約3公尺高的大落地窗，如同蘋果商店風格，內部有7部27吋的iMac電腦。

義大利 墨西哥 保險

上一則

北韓紀念抗日勝利 金正恩普亭相互致意矢言深化關係

下一則

烏軍控俄領土1150平方公里 還設軍事辦事處

延伸閱讀

學習喬布斯 台數發部次長林宜敬要改變世界

學習喬布斯 台數發部次長林宜敬要改變世界
兩艘億元超級遊艇義大利相撞 苦主是這名億萬富豪

兩艘億元超級遊艇義大利相撞 苦主是這名億萬富豪
香港維港遊艇「拉客」爆罵戰 碼頭逾20人滋擾 嚇到旅客

香港維港遊艇「拉客」爆罵戰 碼頭逾20人滋擾 嚇到旅客
可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

熱門新聞

今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
兩名中國留學生的屍體在雪梨一棟公寓被發現。(擷自YouTube@7NEWS-Australia)

澳洲雪梨公寓發現男女屍體 死者均為中國留學生

2024-08-13 10:03
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。(美聯社)

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

2024-08-08 21:10

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起