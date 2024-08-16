心疼億元超級遊艇被撞 墨國富豪痛批喬布斯遺孀船員

「維納斯號」（Venus）撞上「蒙拉夫人號」（Lady Moura）。（Instagram影片截圖）

蘋果已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）造價1.3億美元的超級遊艇「維納斯號」（Venus），日前在義大利 沿岸與另一艘超級遊艇相撞；這艘遊艇的主人是墨西哥 第三大富豪、零售與媒體業鉅子薩利納（Ricardo Salinas）。

Business Insider報導，目前由喬布斯遺孀勞倫(Laurene Powell Jobs)持有、長256英尺的「維納斯號」，日前在拿坡里沿岸下錨，但風向改變以致船隻漂移，結果不幸撞上「蒙拉夫人號」（Lady Moura）號。當時維納斯上只有船員，不見主人翁和家人。

根據薩利納在Instagram貼文張貼的影像，「蒙拉夫人號」上的人員不斷大叫、船笛響個不停，試圖引起「維納斯號」船員的注意，但並未奏效，「維納斯號」船首還是直接撞上「蒙拉夫人號」船身，發出一聲巨響。

薩利納也在X平台上以西語抱怨，說船上留下巨大擦痕，需耗費鉅資維修，「我想知道船長和船員究竟在幹什麼，才會沒注意到像我這麼大艘的遊艇就在眼前」，指責「維納斯號」船員應對這起事故負責，並批評對方船員操作不當；他還埋怨，這世上最不缺的就是蠢蛋。

「蒙拉夫人號」號的損失，可能會由保險 理賠。據報導，薩利納在2022年以1.25億美元買下「蒙拉夫人號」號。

「維納斯號」由荷蘭Feadship造船公司打造，長約80公尺，由輕量鋁製成，船身有約3公尺高的大落地窗，如同蘋果商店風格，內部有7部27吋的iMac電腦。