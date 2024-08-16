驚險萬分…阿根廷銀行門前被挖220米地道 差100米就到金庫

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯警方近日發現一條長約220公尺的地下隧道，能通往銀行金庫，挫敗了可能是該國史上最大規模搶案。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯警方近日發現一條長約220公尺的地下隧道，能通往銀行金庫，挫敗了可能是該國史上最大規模搶案。

綜合電訊報等媒體報導，一名物流司機近日開車行經布宜諾斯艾利斯富人郊區聖伊西德羅（San Isidro）一處鵝卵石地面時，感覺汽車底盤被地面伸出來的金屬條刮蹭，於是通報警方。

警方到場後發現地面下被挖出一條地道，是從220公尺外的倉庫挖掘過來的，倉庫裡面放置多袋泥土和挖掘機器，地道一路延伸至到阿根廷第二大國內私人銀行Banco Macro分行。

調查人員推測，該隧道至少花了半年至一年時間挖掘，包含高度、距離及舒適度都經過完美計算，目的是為了潛入銀行保險 櫃區域，據悉距離預定目的地只剩100公尺，情節宛如電影般掀起熱議。

由於該地區尚未有人通報地下傳出任何噪音，警方尚未掌握挖地道的歹徒身分，正持續調查當中。

目前警方正在積極尋找該倉庫的主人，同時調閱附近監視器畫面進行排查。

據了解，2006年在聖伊西德羅也發生類似的案件，當時竊賊透過地道從銀行偷走了1900萬美元。