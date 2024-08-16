我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

義大利女扒手犯149案判30年 借懷孕10次20年仍未入監

中央社
米蘭中央火車站常成為扒手下手的地。示意圖。（中央社）
米蘭中央火車站常成為扒手下手的地。示意圖。（中央社）

義大利扒手猖獗，一名女賊犯下149起竊盜案，累積刑期重達30年，她卻靠「接連懷孕10次」不斷申請延後入監， 讓義國警方大嘆無奈。部分義國議員提案修法強制關押懷孕女賊，引發歧視吉普賽人激辯。

今年31歲的女扒手撒西羅維琪（Ana Zahirovic），近日成為義國各大媒體焦點，她專門在羅馬、米蘭等大城市的地鐵或觀光景點，與同夥一起扒竊觀光客財物。她在20年內累積犯下149起案件，最近一次作案是在今年7月。

撒西羅維琪是俗稱的吉普賽人，正式名稱為羅姆人（Rom），她居住在羅馬近郊的吉普賽營地，其規模在全歐洲內數一數二。義大利憲兵隊日前到該營地，將撒西羅維琪逮捕歸案，據義大利媒體描述，她對這種程序已司空見慣，被捕時連眼皮都沒眨一下，因為她總是能靠著「懷孕」或「撫養幼兒」等理由，迅速重獲自由。

撒西羅維琪在過去20年內，連續生下10個小孩，並持續以此理由申請延後服刑。她近期最後一次生產，是在去年5月生下一名女孩，她此次被捕後，她的律師已再度向法院提出緩刑申請。

義媒報導指出，撒西羅維琪早年在米蘭活動，2015年開始將作案重心轉移到羅馬，她在地鐵上竊盜手法靈巧，還被媒體戲稱是「扒手界女王」。

義大利各觀光大城以扒手猖獗聞名，各地方政府盼洗刷惡名、打擊扒手，除加強派遣員警巡邏，也積極宣導防盜措施；不過撒西羅維琪的案例凸顯了義國警方的無奈。

義大利右派聯盟黨（Lega）主張修法，要求懷孕或有一歲以下幼兒的女性罪犯也必須服刑。不過義大利眾議院昨天討論司法改革案時，該提案引發激辯，左派民主黨（PD）指控，此舉涉及對吉普賽女性的性別與種族歧視

一名聯盟黨議員則反駁，修法不是歧視，反可保護吉普賽婦女免於「被迫持續懷孕」的悲慘處境，她還反嗆對手「是否曾腳踩12公分高跟鞋去參觀過吉普賽營地？」

義大利 種族歧視 觀光

上一則

北韓紀念抗日勝利 金正恩普亭相互致意矢言深化關係

下一則

烏軍控俄領土1150平方公里 還設軍事辦事處

延伸閱讀

巴奧／阻止美國衛冕 義大利女排直落三摘金

巴奧／阻止美國衛冕 義大利女排直落三摘金
巴奧女排／美國衛冕失敗 不敵義大利 銀牌作收

巴奧女排／美國衛冕失敗 不敵義大利 銀牌作收
兩艘億元超級遊艇義大利相撞 苦主是這名億萬富豪

兩艘億元超級遊艇義大利相撞 苦主是這名億萬富豪
外籍富豪湧入引發民怨 義大利內閣：仍歡迎移居 但稅請繳雙倍

外籍富豪湧入引發民怨 義大利內閣：仍歡迎移居 但稅請繳雙倍

熱門新聞

今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
兩名中國留學生的屍體在雪梨一棟公寓被發現。(擷自YouTube@7NEWS-Australia)

澳洲雪梨公寓發現男女屍體 死者均為中國留學生

2024-08-13 10:03
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。(美聯社)

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

2024-08-08 21:10

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起