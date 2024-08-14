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英夫婦15年後再訪瑞士 一張照片飆淚：「冰河不見了」

編譯周辰陽
英國一對夫妻相隔15年後舊地重遊瑞士，但兩人背後的冰河卻消失大半。 （取材自X平台）
英國一對夫妻相隔15年後舊地重遊瑞士，但兩人背後的冰河卻消失大半。 （取材自X平台）

一位英國遊客日前上網貼出他跟妻子赴瑞士阿爾卑斯山脈，在同一地點所拍下相隔將近整整15年的「驚人」照片。在這組照片中，可清楚見到全球暖化正在融化冰河的速度。

衛報6日報導，來自布里斯托的軟體開發工程師鄧肯．波特（Duncan Porter）4日晚間尚社群媒體平台「X」，貼出了他跟妻子海倫（Helen Porter）在隆冰河（Rhone glacier）同一個位置拍攝的照片，時間分別是2009年8月和2024年8月。

從鄧肯貼出的照片可見到，15年前還滿滿的白冰，現在已向後收縮到露出了灰色岩石，底部一個曾經的小水池原來還看不見，如今成了一片巨大的綠色湖泊。鄧肯在現下暴紅的發文寫道，「沒騙你，這讓我哭了」。

波特夫婦從一家已經關門的飯店觀景點拍到原照，掛在自家廚房裡。夫妻倆渴望回到群山，讓十幾歲的女兒梅西和艾蜜莉看看冰河，於是來了一趟橫跨歐洲的露營車之旅，著手再現這個風景。

鄧肯說，「但這張照片的環境很顯然完全不同」。擔任護理師的海倫則補充，「我覺得，這真的很不可思議」。

根據此前新聞，歐洲是暖化最快速的大陸，氣溫正以全球平均的2倍升高。衛報指出，酷暑迫使山區居民看著緩慢移動的冰河在眼前融化。根據官方統計，自2000年以來，瑞士已失去了三分之一的冰河體積，光是過去2年就消失了10%。

參加英格蘭西南部地方氣候行動小組委員會的鄧肯說，「很多人看到像這樣的情況，都感到非常無助。但以我的經驗，他們可以做很多事情」。他說，地方社區計畫是一般人可以參與氣候行動的好方式之一，還有就是透過投票和購物的方式推動系統性改革。

冰河 暖化 梅西

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