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南韓年輕人崇尚「精緻窮」主義 買件衣服也分12期

世界新聞網／輯
網友觀察到南韓年輕人崇尚「精緻窮」的現象。首爾街頭示意圖，非新聞當事者。(路透)
網友觀察到南韓年輕人崇尚「精緻窮」的現象。首爾街頭示意圖，非新聞當事者。(路透)

南韓人花錢不手軟，尤其是在外貌管理上，可說是人人都非常注重。網友發現，南韓年輕人崇尚「精緻窮」，每月依靠分期購物買進奢侈品，也經常到皮膚科分期消費，即使薪水偏高，每月扣掉各項支出仍是月光族。

一名網友在小紅書上發布一支影片指出，南韓年輕人是典型的精緻窮主義，他們連買400元(人民幣，下同，約56美元)的毛衣都要分12期，他們貫徹外貌至上的理想，輕奢店常有年輕人光顧，他們都會選擇分期消費，即使每月薪水1萬元以上(約1395美元)，但扣掉分期、保險、房租等，還是會變成月光族。

該網友說，南韓皮膚科的家數非常多，幾乎跟便利商店一樣，他身邊的大學生週末都會到皮膚科報到，雖然價格相對其他國家已算便宜，但常常消費仍是一筆可觀數字，年輕人會選擇分期付款，以透支的方式維持這種生活方式。

其他人留言「一般人得體適當就行了，哪需要這麼極端的外表管理，又不是明星」、「中國目前只有車和房子分期」、「感覺中國越來越像南韓了，可不要再這樣了。我覺得外表乾淨清爽自愛就好了，我覺得我應該把錢花在一些提升自我的其他方面」。

還有人說「消費強了，帶動經濟循環起來了」、「一個跟他們有生意往來的朋友說，南韓人外貌至上，說白了就是骨子裡的不自信」、「難怪南韓人連吃五花肉都好像很奢侈」。

南韓 小紅書

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