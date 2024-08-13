我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克自薦「監督政府財政赤字」 川普樂喊歡迎

洛杉磯地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

批富豪汙染環境 西班牙環團闖梅西小島豪宅噴漆

綜合報導
足球巨星梅西名下一棟位於西班牙度假小島的豪宅遭環保人士噴漆。（路透）
足球巨星梅西名下一棟位於西班牙度假小島的豪宅遭環保人士噴漆。（路透）

阿根廷足球巨星梅西名下一棟位於西班牙度假小島伊維薩（Ibiza）的豪宅近日遭環保人士噴漆，引來阿根廷總統米雷伊的怒火，他要求西班牙政府保護境內阿根廷人的安全。

法媒報導，西班牙環保組織「未來蔬菜」（Futuro Vegetal）倡議人士發布影片，內容為兩名成員站在一棟房屋前，手裡的布條寫著「拯救地球—吃掉富人—廢除警察」。這棟房子距離伊維薩西部海岸的卡拉塔里達（Cala Tarida）海灣不遠。隨後他們在房屋白色外牆上用紅色和黑色顏料噴漆。

「未來蔬菜」在聲明中說，他們想藉由針對這棟豪宅來凸顯「富人對氣候危機的責任」；他們指稱這棟房子是「非法建築」。

「未來蔬菜」引述非政府組織「樂施會」（Oxfam）2023年的報告，內容指出，2019年，全球最富有的1%人口產生的碳排放量與全球最貧窮的2/3人口相同。他們還說，最脆弱的社群才是承受氣候危機「最糟後果」的人。

米雷伊（Javier Milei）在社群平台X上憤怒批評「共產主義者想藉著謀殺富人和廢除警察來解決氣候變遷」。

他補充說，「我與梅西（Lionel Messi）一家站在一起面對這起懦弱、瘋狂的事件」，並要求西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）政府保障境內阿根廷公民的人身安全。

為了抗議環保問題，「未來蔬菜」已經發起多起類似的抗議活動。2022年11月13日，組織裡的兩名抗議人士將可樂瓶中裝的紅色和咖啡色膏狀液體潑灑在西班牙巴塞隆納的埃及博物館玻璃櫃，周圍牆壁裝框的照片也受波及。該組織還曾在馬德里普拉多博物館將手黏在西班牙浪漫主義畫派大師哥雅（Francisco Goya）的畫作外框上。

梅西 博物館 足球

上一則

波音在成田機場1天2事故 美貨機緊降、新航客機引擎冒煙

下一則

一隻羊、二隻象、三隻猴 塗鴉大師班克西倫敦街頭留神秘訊息

延伸閱讀

加泰隆尼亞獨派領袖無懼逮捕令 流亡7年後現身西班牙

加泰隆尼亞獨派領袖無懼逮捕令 流亡7年後現身西班牙
梅西在西班牙度假小島豪宅遭噴漆 環保人士向富人抗議

梅西在西班牙度假小島豪宅遭噴漆 環保人士向富人抗議
美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭
梅西懷抱的嬰兒：16歲天才球星亞馬爾 西班牙青春風暴

梅西懷抱的嬰兒：16歲天才球星亞馬爾 西班牙青春風暴

熱門新聞

墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
伊瑪目馬赫迪童軍的成員5日舉起哈馬斯領導人哈尼雅的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（路透）

華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了

2024-08-07 04:40
今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。(美聯社)

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

2024-08-08 21:10
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集