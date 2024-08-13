批富豪汙染環境 西班牙環團闖梅西小島豪宅噴漆

足球巨星梅西名下一棟位於西班牙度假小島的豪宅遭環保人士噴漆。（路透）

阿根廷足球 巨星梅西 名下一棟位於西班牙度假小島伊維薩（Ibiza）的豪宅近日遭環保人士噴漆，引來阿根廷總統米雷伊的怒火，他要求西班牙政府保護境內阿根廷人的安全。

法媒報導，西班牙環保組織「未來蔬菜」（Futuro Vegetal）倡議人士發布影片，內容為兩名成員站在一棟房屋前，手裡的布條寫著「拯救地球—吃掉富人—廢除警察」。這棟房子距離伊維薩西部海岸的卡拉塔里達（Cala Tarida）海灣不遠。隨後他們在房屋白色外牆上用紅色和黑色顏料噴漆。

「未來蔬菜」在聲明中說，他們想藉由針對這棟豪宅來凸顯「富人對氣候危機的責任」；他們指稱這棟房子是「非法建築」。

「未來蔬菜」引述非政府組織「樂施會」（Oxfam）2023年的報告，內容指出，2019年，全球最富有的1%人口產生的碳排放量與全球最貧窮的2/3人口相同。他們還說，最脆弱的社群才是承受氣候危機「最糟後果」的人。

米雷伊（Javier Milei）在社群平台X上憤怒批評「共產主義者想藉著謀殺富人和廢除警察來解決氣候變遷」。

他補充說，「我與梅西（Lionel Messi）一家站在一起面對這起懦弱、瘋狂的事件」，並要求西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）政府保障境內阿根廷公民的人身安全。

為了抗議環保問題，「未來蔬菜」已經發起多起類似的抗議活動。2022年11月13日，組織裡的兩名抗議人士將可樂瓶中裝的紅色和咖啡色膏狀液體潑灑在西班牙巴塞隆納的埃及博物館 玻璃櫃，周圍牆壁裝框的照片也受波及。該組織還曾在馬德里普拉多博物館將手黏在西班牙浪漫主義畫派大師哥雅（Francisco Goya）的畫作外框上。