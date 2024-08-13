一隻羊、二隻象、三隻猴 塗鴉大師班克西倫敦街頭留神秘訊息

英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品之三「三隻猴子」，吸引民眾拍照。（歐新社）

英國著名塗鴉藝術家班克西 （Banksy）在歐美街頭留下多幅令世人驚豔的作品，近日他在網上公布新作，他在倫敦街頭畫下的三幅動物畫作，一隻山羊、兩隻大象、三隻猴子，立即吸引許多民眾前往「朝聖」，並解讀畫家在畫中的隱藏訊息，究竟關乎英國政局，還是俄烏戰爭、以巴衝突？

英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品系列之一「一隻山羊」。（路透）

衛報、BBC及天空新聞報導，班克西第一幅新作8月5日出現在倫敦西南部Kew Bridge附近的牆上，他畫下一隻山羊，畫作與牆壁景觀融合，配上滾落的岩石，象徵山羊正處於危險邊緣，而旁邊的閉路電視正默默「注視」這險境。

由於班克西的畫作一向不留下相關文字，因此給人們留下許多猜想空間。BBC稱，有人認為懸崖上山羊代表人類，形容人類正處於滅絕邊緣；亦有人認為閉路電視鏡頭代表「在最偏僻的空間也缺乏私隱」。

有網友認為這與「以巴衝突」有關，每日郵報引述班克西其中一名粉絲的留言：「瀕危山瞪羚是巴勒斯坦 國獸，牠站在懸崖邊岌岌可危之際，全世界卻在坐視，但拯救牠的時間有限」。

英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品系列之二「兩隻大象」，大象像是從室內探出頭。（取材自Instagram）

班克西的第二幅動物作品，是6日出現在倫敦Chelsea的兩隻大象，大象從兩扇窗戶中伸出長鼻接觸。

不少網民猜賦測它象徵「房間裡的大象」（elephant in the room），即是某件雖然明顯卻被集體視而不見、不做討論的事情或者風險，認為這暗指英國社會、政治不穩定；亦有網民指出，兩隻大象面向對方，可能代表邁向和解。

英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品之三「三隻猴子」。（歐新社）

班克西的第三幅畫作隨後在7日公開，一條鐵路橋邊出現三隻猴子，彷彿吊單槓般來回擺盪，也吸了不少民眾前去觀看。

由於班克西連續發布新作，這名神祕的塗鴉藝術家身影似乎被監視器拍到，不過畫面中站在吊車上的他戴著頭盔、口罩 ，依然無法看到長相。