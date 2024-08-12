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奧會盼日本再主辦 日網驚：別再來

中央社／東京4日專電
2020東京奧運受到新冠肺炎疫情影響，延期一年舉行。（路透）
2020東京奧運受到新冠肺炎疫情影響，延期一年舉行。（路透）

巴黎奧運傳出沒冷氣、伙食缺肉、女選手房間沒窗簾，甚至還有選手婚戒被偷，各國怨聲載道，不禁想起上屆奧運主辦國日本的好，國際奧會（IOC）高層也對日媒表示，期待再來日本辦奧運，不過日本網友卻嚇得直喊，「別來了」。

共同社、日刊體育報導，巴黎奧運期間，國際奧林匹克委員會執行長杜比（Christophe Dubi）3日在日本奧委會（JOC）舉辦的日本媒體懇談會上，表達希望在日本再辦奧運的期望。

杜比表示，這次巴黎奧運，日本有大量觀眾觀看直播，「相信在不遠的將來，將會迎來日本再次成為東道國的時候」。

報導一出在網路上引起熱烈討論，立刻有大批日本網友出言反對。有網友說，「絕對拒絕！」。還有人說，「在很遠的地方透過電視或網路觀看就可以了」、「我們明白奧運是用來看的，不是用來辦的」、「日本不是國際奧會的錢包，也不是奧會官員的觀光勝地」。

也有網友說，「No, thank you，我們要把機會留給其他國家」、「他們這麼說，是因為申辦國變少了吧，為什麼不乾脆固定在希臘雅典舉辦呢，這不是奧運的發源地嗎」。

實際上，北海道札幌市原本計畫申辦2030年冬季奧運，但受到東京奧運弊案影響，已在去年12月放棄申辦。

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