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網購二手老船改造成住家 英夫妻年省1.3萬美元房租

綜合報導
英國一對夫妻買了一艘二手船，改造後當成住家。圖為一對男女坐在一艘船上聊天；示意圖，非新聞當事人。(路透資料照片)
英國一對夫妻買了一艘二手船，改造後當成住家。圖為一對男女坐在一艘船上聊天；示意圖，非新聞當事人。(路透資料照片)

英國一對夫妻在臉書的「Marketplace」上以2.2萬英鎊（約2.8萬美元）購買了一艘破舊的老船。雖然這艘船買來時既破舊又發霉，但他們仍砸下約1萬英鎊翻新，將其打造成夢想中的水上小屋。兩人自從成為「水上人家」之後，每年省下近1萬英鎊（約1.3萬美元）的租金，還能活出隨遇而安的自由生活。

據「太陽報」（The Sun）報導，26歲的南希（Nancy Kerina）和32歲的戴爾（Dale Rankmore）是在2020年滑雪時認識的。疫情期間，他們回到英國，住在南希位於埃塞克斯郡（Essex）的家。由於不想過著背房貸的生活，他們決定選擇更有冒險精神的生活方式。在南希的繼父介紹了船上生活後，他們便立刻決定踏上這條路。

夫妻倆購買了一艘1970年代的窄船，當時這艘船不僅破舊還發霉，也非常潮濕，幸好兩人在不斷努力翻修後，終於住進了自己的「移動城堡」。翻新過程中，兩人住在只有充氣床的簡陋環境裡，前後花了三年才終於完成了翻修，打造美好的居住環境。

現在，兩人每個月只需支付100英鎊（約127.7美元）的船隻許可證費，就可以住在夢想的船屋中。不過由於住在水上，按規定，他們每兩周就要沿著倫敦的運河移動一次。船上安裝了太陽能板發電，加上冬天時使用火爐取暖，夫妻倆全年的住房花費只有1950英鎊（約2490.8美元），遠低於倫敦的平均租金，每年省下至少1萬英鎊。

夫妻倆還是希望能夠蓋一棟小房子，並升級船艙，為未來生子做準備。

租金 疫情 臉書

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