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瓜地馬拉古城「安地瓜」 每年吸客百萬人

綜合報導
國際旅遊雜誌評比瓜地馬拉古城「安地瓜」（Antigua），是中南美排名第2最佳旅遊城市。（中央社）
國際旅遊雜誌評比瓜地馬拉古城「安地瓜」（Antigua），是中南美排名第2最佳旅遊城市。（中央社）

國際知名旅遊雜誌Travel + Leisure發布最新評比，2024年中美和南美洲最佳旅遊城市，第一名是秘魯的印加古城「庫斯科」（Cusco）。中美洲邦交國瓜地馬拉的古城「安地瓜」（Antigua），則是排名第二。

Travel + Leisure國際旅遊雜誌總部位於美國紐約市，每年都會公布「世界最佳獎」，這是一項對全球機場、城市、郵輪、酒店和島嶼進行評級的年度讀者調查。

該雜誌表示，2024年的針對超過18萬讀者的評比，分別在景觀，文化，食物以及友善程度等作評量。秘魯的印加文明古城「庫斯科」（Cusco）以總評分87.47蟬聯第一，瓜地馬拉的古城「安地瓜」（Antigua）總評分85.93，從去年的第七名，提升到今年的第二名。

安地瓜是瓜地馬拉最有名的觀光聖地，每年吸引超過百萬遊客造訪。安地瓜在西元1543年建城，迄今已近500年歷史，是西班牙當年殖民中美洲地區的首府，也因此以保存大量的巴洛克式建築而聞名。安地瓜在1979年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產。

安地瓜除了殖民風格的建築外，最特別是位於海拔1530公尺，四周多座火山環繞，其中以水火山（Volcan de Agua）最為著名，也形成特有的地理景觀。

安地瓜「拉麥塞德」（La Merced）教堂建於1751年，混合巴洛克和新古典風格的建築，是當地極富宗教和歷史價值的教堂，不過在歷經地震和歲月洗禮後，教堂建築多處損毀並有倒塌危險。台灣官方曾協助修復教堂古蹟，在當地文史界不只傳為佳話，該教堂還設立專門展廳，感謝台灣和人民的協助。

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