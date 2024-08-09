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威尼斯旅遊再設限 每團最多25人

綜合報導
威尼斯正面臨過度旅遊困境，8月1日起將限制旅遊團體人數必須在25人以內。（路透）
威尼斯正面臨過度旅遊困境，8月1日起將限制旅遊團體人數必須在25人以內。（路透）

義大利水都威尼斯(Venice)吸引了全球各地的遊客，雖帶來觀光商機，卻也造成許多亂象，造成當地居民困擾。為減輕過多遊客帶來的負擔，從8月1日起，威尼斯將旅遊團體的規模限制在25人以內。

據中央廣播電台報導，威尼斯當局也將禁止導遊使用擴音器，以「保護居民的寧靜」並確保行人能夠更自由地走動。對於不遵守新規定的遊客，將處以25到500歐元(27到541美元)不等的罰款，這些措施原計劃從6月起生效，但被推遲到8月初。

這些限制措施將涵蓋市中心，以及慕拉諾島(Murano)、布拉諾島(Burano)和托爾切洛島(Torcello)。當地居民說，「我認為這樣做是對的，而且人數再減少一點更好。」，觀光客對新制也表示認同。

今年4月，威尼斯成為全球第一個對遊客徵收入城費的城市，這項新實驗措施的目的在阻止一日遊的遊客，在旅遊高峰時段抵達這座全球熱門旅遊城市。

這項徵收入城費的試點計畫歷時僅29天，於7月結束，受到歐洲其他旅遊熱點城市的密切關注，為決定未來如何推進該計畫奠定基礎。

不過，旅遊團體的限制有一些豁免，例如2歲以下的兒童不計算在人數之內，而訪問學生或參加教育旅行的學生則是不受此限制。

數據收集網站Statista統計顯示，光是2023年，威尼斯市中心的居住人口為5萬人，但是遊客人數高達490萬人。今年4月，威尼斯成為全球第一個遊客徵收入城費的城市，針對遊客徵收進城費5歐元，希望能減少旅遊旺季時、單日遊客的人數。試行計畫為期29天、進帳200多萬歐元（約219萬美元），在7月宣告結束。8月起又有新規定，除了限制旅行團人數25人以下之外，也禁止導遊使用擴音器，以維護當地居民的生活品質。

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