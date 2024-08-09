日式款待成功 日本躍最想再去旅遊國家

根據日本電通公司調查，日本因飲食與文化獨特的吸引力，榮登全球「最想再去旅行國家」；圖為今年日本東京三社祭夏季祭期間，狂歡者在淺草淺草寺舉著神轎。（歐新社）

日本 一直是觀光 客的最愛旅遊地之一，根據日本電通公司一項調查顯示，關於「想再去旅遊的國家」的提問，有34.6%的受訪者回答日本，在全球居於首位，新加坡 以14.7%位居第二，美國13.0%排第三。南韓和英國分居第四、第五，分別為10.5%和10.4%。

共同社報導，此次調查可謂印證了「日式款待」的成功。不過，知名度較高的都道府縣依然是東京、大阪、京都等，凸顯遊客往往集中在部分受歡迎地區，其他地區需要努力吸引遊客。首相岸田文雄日前表示，全年訪日外國遊客數有望超過2019年創下的約3188萬人次最高紀錄，「達到3500萬人次已實現在望」。他要求正式將偏重城市地區的訪日遊客吸引至地方，並對交通擁擠等過度旅遊採取對策。

此次調查為複選題，以全世界15個國家和地區為對象，有7460人給出了回答。美國以13.0%排在第三。第四、第五是韓國和英國，分別為10.5%和10.4%。

關於「赴日旅遊期待的是什麼」一問，最多的回答為「各色美食」，占28.6%。之後依次為「不同於他國的獨特文化」，占27.9%；以及「他國沒有的自然景觀」，占25.6%。關於「在日本最想花錢體驗和享受什麼」，最多的回答為「平價和食餐廳」，占41.4%。

據調查，按都道府縣分的知名地名中，東京以55.6%位居第一。其次為大阪46.4%、京都43.3%、廣島36.9%、北海道35.1%。排在前五的都道府縣從2016年起一直沒有變化。

有關赴不太知名地區旅遊的障礙，「擔心語言不通」、「不清楚當地景點」的回答較多。知名度低的地區在接納遊客方面具有潛力，但提供外語服務和發布信息是亟待解決的課題。