埃及木乃伊面目猙獰如「在尖叫」 研究：可能在痛苦中死亡

科學家對「尖叫女子」木乃伊進行虛擬解剖後發現，她或許是在極度痛苦下離世。（路透）

一具古埃及女性木乃伊1935年在勒克索（Luxor）附近出土，張大嘴巴的她似乎永遠定格在無聲尖叫中，引發考古學家許多想像，而最新研究提出她為何如此面目猙獰的解釋。

中央社引述路透報導，科學家藉由電腦斷層掃描對「尖叫女子」木乃伊進行虛擬解剖後發現，她或許是在極度痛苦下離世，並在死亡時經歷一種罕見的肌肉僵硬方式，稱為「屍體痙攣」（cadaveric spasm）。

期刊「醫學前沿」（Frontiers in Medicine）日前刊出這項研究，負責領導研究進行的埃及開羅大學（Cairo University）放射學教授沙林姆（Sahar Saleem）說明，屍體痙攣會在身體或精神承受劇烈痛苦後發生，而收縮的肌肉在死後立刻變得僵硬。

檢查指出，這名女性過世時大約48歲，罹患輕度脊椎關節 炎，已經失去部分牙齒。她的遺體約於3500年前經過防腐處理，那時是古埃及「新王國時期」（New Kingdom）。

埃及開羅大學放射學教授沙林姆正在研究一具在勒克索附近出土的古埃及女性木乃伊。（路透）

有線電視新聞網（CNN）報導，沙林姆表示，考慮到木乃伊保存狀況良好，採用罕見且昂貴的防腐材料，再加上應用穿戴假髮、放置戒指等其他殯葬技術，似乎能排除是防腐處理人員粗心疏漏，忘記闔上她嘴巴的可能性。

沙林姆指出，這為提出其他解釋另闢蹊徑，例如「這名女子死時因極度痛苦而放聲尖叫，由於屍體痙攣，她的臉部肌肉收縮並保持這樣的外觀」。

不過沙林姆也強調，這名女子的死亡情形仍是未解之謎，無法確定是什麼原因讓她露出尖叫的表情。

一支考古團隊在埃及古城底比斯（Thebes）挖掘古埃及高階官員賽穆特（Senmut）的墓時發現「尖叫女子」。賽穆特是建築師及王家工程監工，據說也是最有權力的女法老哈特謝普蘇特女王（Queen Hatshepsut）的情人。

研究認為，這名「尖叫女子」木乃伊可能是賽穆特的親屬，或許是與他關係密切的家族成員。