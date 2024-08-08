在馬來西亞「男男吻」 英樂團The 1975遭求償逾240萬美元

英國樂團「The 1975」主唱希利(左)去年在大馬音樂節上，當眾親吻男樂手。(取材自X平台)

英國搖滾樂團「The 1975」去年參與馬來西亞的音樂節表演，不料男主唱卻在舞台上用髒話批評大馬政府的反同性戀 法律，還與男性團員接吻，違反當地法律，導致整個音樂節被取消，主辦單位近日向樂團提告，要求190萬英鎊（約242.5萬美元）的賠償。

央廣引述美聯社報導，The 1975去年7月21日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的「Good Vibes音樂節」。曾與美國流行樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）交往、向來以反叛作風聞名的主唱希利，在表演途中用髒話批評大馬政府關於同性戀的法律，接著嘴對嘴親吻貝斯手麥唐納（Ross MacDonald）。同性戀在馬來西亞被視為犯罪，最高可判處20年監禁和鞭刑。

事後大馬政府抨擊希利的行為，將The 1975列入黑名單並取消為期三天的音樂節。

一年多後，涉事音樂節的主辦單位「亞洲未來之聲」（Future Sound Asia）近日透過律師表示，已在英國倫敦高等法院向The 1975及樂團全部四名成員提起訴訟，要求賠償違約金和損失共190萬英鎊。主辦單位指，他們曾告知The 1975，在演出中不得出現說髒話、抽菸、喝酒、談論政治和宗教、接吻等行為；去年向樂團求償未果，因此決定今年提告。The 1975預計將在今年9月提出抗辯。