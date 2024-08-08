我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

在馬來西亞「男男吻」 英樂團The 1975遭求償逾240萬美元

綜合報導
英國樂團「The 1975」主唱希利(左)去年在大馬音樂節上，當眾親吻男樂手。(取材自X平台)
英國樂團「The 1975」主唱希利(左)去年在大馬音樂節上，當眾親吻男樂手。(取材自X平台)

英國搖滾樂團「The 1975」去年參與馬來西亞的音樂節表演，不料男主唱卻在舞台上用髒話批評大馬政府的反同性戀法律，還與男性團員接吻，違反當地法律，導致整個音樂節被取消，主辦單位近日向樂團提告，要求190萬英鎊（約242.5萬美元）的賠償。

央廣引述美聯社報導，The 1975去年7月21日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的「Good Vibes音樂節」。曾與美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）交往、向來以反叛作風聞名的主唱希利，在表演途中用髒話批評大馬政府關於同性戀的法律，接著嘴對嘴親吻貝斯手麥唐納（Ross MacDonald）。同性戀在馬來西亞被視為犯罪，最高可判處20年監禁和鞭刑。

事後大馬政府抨擊希利的行為，將The 1975列入黑名單並取消為期三天的音樂節。

一年多後，涉事音樂節的主辦單位「亞洲未來之聲」（Future Sound Asia）近日透過律師表示，已在英國倫敦高等法院向The 1975及樂團全部四名成員提起訴訟，要求賠償違約金和損失共190萬英鎊。主辦單位指，他們曾告知The 1975，在演出中不得出現說髒話、抽菸、喝酒、談論政治和宗教、接吻等行為；去年向樂團求償未果，因此決定今年提告。The 1975預計將在今年9月提出抗辯。

同性戀 泰勒絲

上一則

西班牙認定Booking.com「濫用市場主導地位」開罰4.5億美元

下一則

埃及木乃伊面目猙獰如「在尖叫」 研究：可能在痛苦中死亡

延伸閱讀

馬來西亞領館辦證件 同鄉會可助登記

馬來西亞領館辦證件 同鄉會可助登記
母赴台玩變捧兒骨灰好痛 大馬生被砍死 兇手判11年

母赴台玩變捧兒骨灰好痛 大馬生被砍死 兇手判11年
胡士托音樂節時隔55年 她們重燃嬉皮音樂魂

胡士托音樂節時隔55年 她們重燃嬉皮音樂魂
繼泰國之後 馬來西亞也申請加入金磚國家合作機制

繼泰國之後 馬來西亞也申請加入金磚國家合作機制

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。（海鵬提供）

「007」原型人物竟是皇室的他 被伊莉莎白二世苦追8年

2024-08-04 08:21

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎