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西班牙認定Booking.com「濫用市場主導地位」開罰4.5億美元

綜合報導
西班牙國家市場和競爭委員會7月30日判定訂房網站Booking.com濫用市場主導地位，處以4.13億歐元罰款。（路透）
西班牙國家市場和競爭委員會7月30日判定訂房網站Booking.com濫用市場主導地位，處以4.13億歐元罰款。（路透）

西班牙政府近日宣布，知名國際訂房網站「Booking.com」被認定「濫用市場主導地位」，將處以4.13億歐元（約4.49億美元）高額罰款，創下西班牙該監管機構史上最大筆罰單紀錄。

中央社引述西班牙「先鋒報」（La Vanguardia）報導，西班牙負責監管市場公平競爭的機構「國家市場和競爭委員會」（CNMC）宣布，根據調查，Booking.com自2019年以來，犯下兩項濫用市場主導地位的違法行為。

一是對西班牙旅館實施多項不公平的商業條款，譬如限制旅館在自家網站銷售的價格不得低於在平台上提供的價格等。

二是限制其他網路旅行社參與市場競爭，並且限制了其他網路旅行社擴張商業規模的機會。CNMC指出，這五年調查期間內，Booking.com在西班牙的市占率約為70%至90%之間。

因此，CNMC對Booking.com開出兩張罰單，總罰金高達4.13億歐元。

除了罰款之外，CNMC還設定多項規定，以確保Booking.com修正其違法行為，停止侵害西班牙旅館與其他競爭者的權利。

對於CNMC的決議，Booking.com表示不認同與失望，有意在兩個月內向西班牙國家法院提出上訴。

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