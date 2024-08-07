日童裝印「爸爸都在睡」 父親們怒了 商品24小時內下架

日本嬰幼兒品牌Birthday的新產品中，男童裝寫著「爸爸一直都在睡覺」，女童裝寫著「媽媽比較好」，引發爭議。（取材自Ｘ平台）

日本 知名嬰幼兒用品品牌Birthday稍早開賣的新系列童裝，因商品上印有「爸爸總是在睡覺」、「爸爸總是很晚回家」等文字，在網路上引發爭議，痛批該設計思維充滿刻板印象。廠商於新品開賣後不到24小時，火速決定下架這一系列產品。

中央社引述法新社報導，日本大型連鎖服飾品牌Shimamura（しまむら）旗下的嬰幼兒用品品牌Birthday於7月29日開賣新產品，其中包含印著「爸爸總是在睡覺」的上衣，以及印有「爸爸完全沒照顧我」的嬰兒襪。

報導指出，有些批評認為這已經冒犯到辛勤工作的爸爸們。不過有些意見則覺得，這些措辭顯示日本女性仍在育兒方面承擔沉重的壓力。

Birthday於發售這一系列產品隔天的7月30日，透過社群平台X宣布停售引發爭議的產品，並表示「關於引起消費者不悅的措辭，深感抱歉」。

而廠商的道歉文則掀起一波關於家務分工的討論熱潮，有些意見認為這種輕率的措辭已經越界。

有一名X用戶留言稱：「當你忙著工作一整天後，回到家看到你小孩身上的衣服寫說你只會睡覺，然後太太在一旁發笑，這怎麼能讓你高興呢？」另外一名X用戶則發文批評，「這些措辭在歧視爸爸們」。

這次引發爭議的產品之一，包括印有「爸爸總是很晚回家」的嬰兒頭帶。報導指出，有些人認為這些開玩笑的服裝在日本是很精準的諷刺。

根據日本政府2020年的白皮書，日本女性投入做家事、帶小孩等無酬家務的時間比男性多5.5倍，在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國當中差距最大。

Birthday透過社群媒體Instagram（IG）發文致歉後，一名用戶留言說：「若事實是丈夫們躺了一整天，但媽媽們卻得馬不停蹄地忙碌，且在周末時也不例外，這種情形不也是歧視女性嗎？」

法新社報導，日本仍有「男主外女主內」的觀念，儘管社會風氣漸漸改變，但是職場上的女性主管仍是少數。