研究發現：水星可能藏厚達11哩厚鑽石層

信使號水星探測器捕捉到的水星合成影像，加入強化水星表面岩石之化學、礦物和物理差異的顏色。（太空總署／約翰霍普金斯大學應用物理實驗室／華盛頓卡內基研究所）

太陽系最小行星水星地底可能有厚達11哩的鑽石層，這些鑽石可能是45億年前水星誕生時，宇宙塵與氣體聚在高壓高溫 環境所形成。

科學界認為，當時這顆剛形成的行星有個石墨層，漂浮在很深的晶漿大洋上。

研究團隊運用鐵砧擠壓的原理，模擬實驗在高熱環境中，可不可能產生合成鑽石。比利 時列日大學地質系系主任、研究報告作者夏查立業（ Bernard Charlier）說，「那是一部巨大的擠壓器，我們可以把極其細微的樣本放在水星地底深接近核心高壓高溫的環境，」看看可能壓縮出甚麼。

研究人員把矽、鈦、鎂、鋁等不同元素的各式組合放進石墨膠囊裡，模擬水星誕生初期內部的可能情況，再把膠囊放到比地球表面壓力大七萬倍、攝氏2000度高溫的環境，看看數十億年前水星核心地帶附近的狀況，可能產生出甚麼。

樣本融化後，研究人員用電子顯微鏡觀察礦物元素的化學變化，發現石墨變成鑽石晶體。

研究人員說，此一變化機制，不僅能夠讓我們一窺隱藏在水星地底的秘密，也能幫助我們了解行星演進的歷史，以及有類似特徵的太陽系外行星的內部構造。

太陽系各行星當中，水星的密度僅次於地球，其球心到表層直徑約85%都是金屬，卻是九大行星當中，最少人去研究的一顆。太空 總署的「信使號」(MESSENGER)探測器2011年到2015年間完成了繞行探測水星表面、太空環境、地質化學結構的任務，收集了大量有關的地質、化學與電磁場資訊，最後因為燃料耗盡，墜毀在水星上。

報告發表於6月號「自然通訊」期刊，另一作者、北京高壓科學與技術高等研究中心研究員林彥豪(Yanhao Lin譯音)說，「我們都知道，水星表面的石墨層含有很多碳成分，但裡層卻很少人去研究。」查立業說，水星離太陽最近，氧氣稀薄，這會影響表層與裡層的化學變化。