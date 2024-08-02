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就業報告引發衰退之憂 道指崩逾600點

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

世界新聞網／輯
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

夫妻之間，若是有一方在缺乏正當理由的情況下，平時生活習慣卻有了明顯改變，那麼就有可能是感情變質，出現外遇的徵兆，需要多加留意。

根據日本媒體「FRaU」報導，日本一位化名玲子的45歲女性，17年前和一位男性結婚。兩人是在職場認識的，玲子當時在一間研究所工作，男性則是負責載運實驗樣本的司機，個性開朗健談，工作能力又好，駕駛多年來從未出過什麼差錯，於是在交往一陣子後便結婚生子。

由於丈夫的司機工作，往往都是載運比較特殊的物品或乘客，因此每個月可以賺到約70萬日圓（約相當於美金4666元）左右的收入，其中約有三分之二會供給家用。夫妻倆生了兩位小孩，且結婚十幾年以來，都沒有發生過嚴重的爭吵。

然而就在2年前，玲子卻發現丈夫拿給家裡的錢越來越少，同時她又從共同朋友那裡聽說丈夫越來越常往演唱會跑的事情。本來演唱會的歌手明星，就是丈夫可能接到的客戶之一，但丈夫對音樂不特別感興趣，隨著頻率異常增加，加上玲子一問演唱會的事情，丈夫就明顯擺出閃避的態度，讓玲子更加懷疑。

於是玲子委託調查，發現丈夫果然在演唱會現場，和一位年輕女性發生外遇。而他也多次出手金援對方，才會導致給家裡的錢變少。後來，玲子將調查結果向丈夫攤牌，丈夫只好老實認錯，並且下跪道歉，表示已經和對方分手了。玲子雖然有些猶豫，但最終仍決定先原諒丈夫，且不打算向孩子透露外遇的事，再給他一次機會。

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