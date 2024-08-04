歐洲重返太空 新火箭首發就成功 力圖與美中並駕齊驅

阿利安六型發射 歐洲最新阿利安六型火箭7月9日從有「歐洲太空港」之稱的圭亞那太空中心升空。（美聯社）

歐洲最新的阿利安6型火箭7月9日首次發射就取得成功，火箭當天從南美洲北部的法屬圭亞那升空後，將三套研究用微型衛星部署在太空 軌道。歐洲自從上一代主力火箭阿利安5型去年除役後，一度失去自主進入太空的能力，而這次阿利安6型任務雖在最後階段偏離預定路徑，未依計畫重返大氣層，仍堪稱歐洲回歸太空舞台關鍵一步。

這次阿利安6型的酬載（即火箭搭載的物品）除人造衛星，還包括兩個將在任務最後階段釋出的「回收艙」，這些回收艙用途是測試撐過「重返大氣層」過程的條件。該火箭「勝利」（Vinci）引擎被設計為可多次重啟，以利將酬載放置到幾個不同軌道，但因為一個較小型動力元件不知為何故障，放棄了第三次點火啟動，兩個回收艙未能釋出。

儘管如此，歐洲太空主管官員並未灰心。歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫說，該火箭發射對歐洲而言是歷史性一天。法國國家太空研究中心主席巴提斯特則說，歐洲已重返太空。至於任務最後階段的異常，則預計經由工程調查來檢視。

歐洲目標 能自主出入太空

阿利安6型是由歐洲航太巨頭空中巴士和賽峰集團共同擁有的「阿利安集團」開發，開發成本估計40億歐元（約43億美元），原訂2020年就要首次發射，卻多次延宕。阿利安5型去年功成身退，加上俄烏戰爭影響，西方無法再借助俄羅斯「聯合號」火箭，另外義大利「織女星C型」也在一次發射失敗後停飛，歐洲一度無法自力送衛星送上太空。

ESA太空運輸代理主任托克尼爾森在發射場的控制室向路透說，阿利安6型是歐洲太空雄心的基礎，事關歐洲出入太空的自主管道；鑒於當前地緣政治環境，這項需求格外顯著。

綜觀歷史，火箭首次發射就成功並非必然，新型火箭首航時將近一半以失敗收場，如阿利安5型1996年升空不久後就爆炸，不過該型火箭過去20多年來，117次發射僅曾再發生一次這類徹底失敗。對於這次的任務，歐洲太空主管將目標放在施放衛星入軌；德國航空太空中心首長佩爾澤說，雖發生小小失望，整體不失為亮眼成功。

商用航行 預計年底前首發

阿利安6型的誕生源自於2014年ESA22個成員國面對美國富豪馬斯克 民營太空事業的激烈競爭，決定開發一種火箭系列。馬斯克創辦的SpaceX 開發出可重複使用的「獵鷹9號」火箭，尤其助長太空成為一大商機，並讓競爭加劇。

阿利安6型預計花幾個月分析其首次發射，並在年底前從事第一趟商用航行。法新社引述ESA的托克尼爾森報導，該火箭下個挑戰將是成功推升航行次數。明年已排定發射六次，並預計2026年發射八次。

截至7月上旬，阿利安6型已預訂有29趟任務，其中18趟的目的是部署美國亞馬遜旗下的部分「古柏」網路衛星星座。該火箭將有能力把衛星放置在距離地表3.6萬公里的地球同步軌道，也能在其上方幾百公里處放置衛星星座。

經濟自主 還需要時間

法國總統馬克宏中間派內閣的經濟財政部長勒麥爾強調，阿利安6型計畫扮演歐洲團結象徵，他說，當前時有憂心和疑慮認為歐洲可能無力再和美國、中國同場較勁，但透過阿利安6型任務，歐洲正在證明憑藉決心和集體意志可以和美中並駕齊驅。