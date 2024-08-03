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背包客旅遊 專家：最推柏林、台北、墨爾本等5城

世界新聞網
旅遊專家推薦五個適合單獨背包客旅型的城市，台北市榜上有名。圖為台北101夜景。(取材自pexels)
旅遊專家推薦五個適合單獨背包客旅型的城市，台北市榜上有名。圖為台北101夜景。(取材自pexels)

夏季是旅遊旺季，有些人喜歡跟團，有些人喜歡單獨自助旅行，英國每日郵報訪問了旅遊專家，根據安全、民眾友善態度和房價是否合理，選出最適合獨行背包客去的五個城市，分別是台灣台北、喬治亞首都第比利斯、智利首都聖地牙哥、德國柏林以及澳洲墨爾本。

The Points Guy的旅遊專家及編輯尼基（Nicky Kelvin）認為，若旅客想體驗亞洲文化，建議可以到台灣一遊，最推薦台北，因為台北物價便宜，有經濟型和國際連鎖的飯店，對背包客來說選擇很多，還有聞名的街頭小吃；尼基也稱讚台北捷運系統很乾淨、有秩序且安全。

尼基也推薦聖地牙哥，他說智利一向被認為是拉丁美洲最安全的國家之一，聖地牙哥的犯罪率低，旅館選擇多，各種類型都有。尼基說，聖地牙哥被安地斯山脈及智利海岸山脈圍繞，遊客可以滑雪、在阿他加馬沙漠健行，或是參加單車品酒之旅。

柏林是尼基推薦的另一個城市，因為犯罪率低、大眾運輸品質很好，當地市民的英文程度都很不錯，柏林有很多旅舍及免費的旅遊導覽，背包客可以在輕鬆的氣氛下和其他背包客交朋友，大量公共藝術步道讓旅客在城市中能輕鬆漫遊。

在艾帝提旅行社負責單獨背包客旅行的海倫（Helen Youngman），推薦位於歐亞交界的第比利斯，她說第比利斯是一個充滿創意、兼容並蓄並有深遠歷史的城市，當地有色彩豐富的鄂圖曼建築，還有溫暖好客的民眾，很適合單獨的背包客。

旅遊網站Travel City的共同創辦人李（Lee Dobson）推薦墨爾本，他說墨爾本有著充滿活力的文化景觀、多元的社區和熱情的當地人而成為獨自旅行者的絕佳城市度假勝地。

李說，墨爾本以其街頭藝術、咖啡文化和眾多的節慶而聞名。獨自旅行者可以參觀維多利亞國家美術館，探索有獨特商店和咖啡館的巷道，並在皇家植物園放鬆身心，四通八達的電車網路可以輕鬆抵達其他景點。

聖地牙哥 比利 咖啡

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