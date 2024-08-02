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日本竊盜爺爺團專闖空門 最老88歲

綜合報導
日本北海道有一個由三名高齡者組成的「爺爺竊盜團」，專門潛入空屋行竊。(取材自YouTube)
日本北海道有一個由三名高齡者組成的「爺爺竊盜團」，專門潛入空屋行竊。(取材自YouTube)

日本北海道有一個由3名高齡者組成的「爺爺竊盜團」，專門潛入空屋行竊，年紀最老的高齡88歲，累計犯案10多起，被警方取了「G3S」（日文「爺爺們」發音）的代號。

北海道新聞報導，隸屬於爺爺竊盜團的3人分別是88歲的海野秀男、70歲的松田秀美，以及另一名69歲男子，3人合夥闖空門，被警方以涉嫌竊盜罪逮捕。

3人共謀在5月19日闖入位於北海道江別市的一間空屋，偷走現金約200元(日圓，下同，約1.3美元)，以及3瓶合計市價約1萬元的威士忌。

3人接著又在6月20日闖入札幌市東區的一間空屋，盜竊項鍊、戒指、手錶等24件物品，市值約100萬元。事件發生4天後的6月24日，管理房屋的女性發現屋子被翻得一團亂，隨後報警。

警方從附近的監視錄影機，以及銷贓管道尋線查出3人，在7月17日進行逮捕。

其中，海野秀男和松田秀美因為涉嫌在5月闖入江別市另一間空屋，已經被警方逮捕，之後又查出69歲共犯，隨後被捕。警方並未透露3人是否承認犯案。

警方表示，3人是在監獄服刑時認識的，在闖空門時各司其職，由88歲的海野負責動手，70歲的松田擔任司機，69歲男子負責保管贓物。

3人一共涉嫌在江別市和札幌犯下10多起闖空門案件，被搜查人員標註為「G3S」併案調查。警方認為3人還犯下其他案件，正在進行調查。

監獄 日本

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