人口老化擋不住 南韓釜山滅絕中 65歲以上近1/4

南韓第二大都市釜山人口老化問題嚴重。(本報資料照片)

坐擁南韓 最大港口的第二大城釜山，由於出生率低下及人口老化問題，成為全南韓率先進入「滅絕」階段的都市。同時間，仁川卻不斷增加，釜山恐怕再過幾年就要被擠下南韓第二大城市的寶座。

韓國時報報導，南韓就業 訊息中心最新報告提到，今年3月釜山65歲以上人口達到23%，將近四分之一，成為全南韓唯一一個超老化都會城市。美國作家海明威小說「老人與海」常被用來形容這個城市。

南韓各地平均滅絕指數是0.615，釜山滅絕風險指數為0.490，計算方法是以20歲至39歲女性人口除以65歲以上人口。指數超過1.5屬於低度風險，介於10.至1.5之間為正常，介於0.2至0.5被認為面臨滅絕，低於0.2的地區屬於高風險地區。

除此之外，南韓各地自去年3月起共11個地區被歸類為人口減少區，其中8個都位於大都市。

另外，釜山人口從1995年的388萬下降到去年的330萬，更有4個地區也被列為人口減少區。

為了「變年輕」，去年，釜山市政府有意把把釜山打造成全球加密幣中心，吸引年輕人。彭博資訊報導，用加密幣解決弊端想法很普遍。不過，用來改變人口結構則前所未聞。釜山市政府金融與區塊鏈部門主管朴光熙表示，年輕人偏愛在加密幣中心類地區工作，「我們認為把焦點放在數位資產和金融產品是正確的」。