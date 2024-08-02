日本黑道式微 淪落到偷寶可夢卡片

東京都警察日前逮捕了一名日本 第二大黑幫住吉會瀧野川堂的幹部，因他涉嫌偷竊，而被竊物品竟然有「寶可夢卡片」，與傳統對黑道的印象有明顯出入。

黑道分子形象令人生畏，全身刺青、放高利貸、敲詐和暴力犯罪 通常有他們的分。不過根據SoraNews24報導，現年39歲的黑道幹部齊藤惠太（音譯），因2022年12月侵入辦公室，日前被捕，竊得價值25.2萬日圓（1621美元）財物，其中包括25張寶可夢卡片。

SoraNews24指出，寶可夢卡片的竊案愈來愈常見，原因是重量輕、容易變現、且難以追蹤。根據法國世界報報導，日本黑道幹部因小案件被抓令人吃驚，因為他們通常犯下更嚴重的罪行。

近年來日本黑道已從暴力犯罪轉向白領犯罪，極道分子人數在過去數十年也穩定下滑，原因包括當局推動嚴格的反暴力團法規，打擊與黑道有關連的企業，並切斷黑道與金融服務的聯繫，減少加入黑幫的誘因。

新冠疫情 更使日本黑幫進一步式微，因黃、賭、毒的需求隨之降低，衝擊黑幫財源。日本極道專家鈴木智彥向英國衛報表示，對日本年輕人來說，加入黑幫的吸引力愈來愈低，「他們必須犧牲很多才能成為幫派分子，但回報卻日益減少」。

如今日本黑道平均年齡已達50歲以上，愈來愈多成員年齡已逾70歲。