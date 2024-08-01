我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

讓環境休養生息 泰國瑪雅灣8月起關閉2個月

綜合報導
泰國知名景點瑪雅灣因遊客過多衝擊生態，將從8月起關閉2個月。（美聯社）
泰國知名景點瑪雅灣因遊客過多衝擊生態，將從8月起關閉2個月。（美聯社）

泰國知名景點瑪雅灣因遊客過多衝擊生態，泰國政府從2018年中到2022年關閉瑪雅灣，直到2022年10月才重新開放。而為了讓環境永續發展也為了遊客安全，瑪雅灣將從8月起關閉2個月。

中央社引述曼谷郵報（Bangkok Post）報導，披披島國家公園園長育他朋（Yutthaphong Dumsrisuk）日前表示，從8月1日起到9月底，將關閉瑪雅灣（Maya Bay）和其他2個海灣，讓環境休息，復育自然生態，同時因為8月和9月是雨季，風浪大造成靠岸困難，因此關閉瑪雅灣也是為了遊客安全。

瑪雅灣位於泰國南部甲米府（Krabi）外海的小披披島（Ko Phi Phi Ley），占地不大，僅約250公尺長，但因為好萊塢電影海灘（The Beach）在此取景而聲名大噪，尖峰季節每天有5000人次造訪探訪美景。

大量遊客帶來大量的垃圾，對瑪雅灣生態造成嚴重負擔。2018年6月1日，泰國政府宣布關閉瑪雅灣，讓海灣休養生息，但瑪雅灣受損太嚴重，短期內無法恢復，一直到2022年10月瑪雅灣才重新開放，且有造訪人數和時間的限制。

重新開放後的瑪雅灣依舊是遊客熱門地點，去年10月到今年7月22日，共有168萬34330觀光人次造訪瑪雅灣，為泰國政府帶來了5億4900萬泰銖的入園收入。去年8月和9月瑪雅灣同樣關閉2個月讓自然生態休養生息。

泰國 觀光 好萊塢

上一則

沖繩首里城修復正殿屋頂 目標今年砌完6萬片紅瓦

下一則

「踢屁股、拍脖子」觀光客踢打日本奈良鹿 引眾怒

延伸閱讀

泰國再添一座世界文化遺產 朴菩蝙蝠園區入列

泰國再添一座世界文化遺產 朴菩蝙蝠園區入列
讓環境休養生息 泰國瑪雅灣8月起關閉2個月

讓環境休養生息 泰國瑪雅灣8月起關閉2個月
中國女子在泰遇害 同國籍凶嫌在澳門落網被移交

中國女子在泰遇害 同國籍凶嫌在澳門落網被移交
封面故事／享受吧坎昆 墨西哥療癒之旅

封面故事／享受吧坎昆 墨西哥療癒之旅

熱門新聞

南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

2024-07-25 20:20
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30
伊朗最高領袖哈米尼辦公室提供的照片顯示，哈米尼（右）30日會見巴勒斯坦哈瑪斯領導人、政治局主席哈尼雅（左）。路透

哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺 伊朗最高領袖稱要為他報仇

2024-07-31 08:43
哈瑪斯首腦哈尼雅31日於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡。圖為哈尼雅（中）30日在伊朗議會外高舉勝利手勢畫面。(歐新社)

有內鬼？哈瑪斯首腦遇刺前才見伊朗最高領袖 疑被洩漏行蹤

2024-07-31 00:50

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金