「踢屁股、拍脖子」觀光客踢打日本奈良鹿 引眾怒

日本 奈良公園的鹿被列為「國家天然紀念物」，社群網站 日前卻傳出疑似外國觀光 客出腳踢鹿的影片，遭網友撻伐。為避免類似事件發生，奈良警方在公園周邊加強巡邏，並以多國語言呼籲觀光客與鹿保持適當距離。

中央社報導，傳說在奈良市春日大社供奉的神明武甕槌命，騎著白鹿來到奈良，因此鹿被視為神的侍從，受到保護。奈良公園周邊從1300年前就棲息著野生梅花鹿，「奈良鹿」在1957年被指定為「國家天然紀念物」。現在生活在奈良公園的鹿並非被飼養的動物，屬於「無主物」，但任何傷害或獵捕鹿的行為均屬違法。

許多觀光客來到奈良，都會購買「鹿餅」和鹿群互動；不怕生的鹿會湊近觀光客討食，相當可愛。然而，近來網上流傳外國觀光客在奈良公園踢鹿的影片，引發眾怒。

影片中，許多觀光客正和鹿群合影，一名身穿白色T恤的男子從後方走來，來到拍攝者附近時，突然伸出右腳，踢了阻擋道路的鹿的屁股。受驚的鹿四散奔逃，那人又繼續踢了一腳，還伸出右手拍打鹿的脖子。

許多網友看到影片後，譴責男子虐待動物。日刊體育報導，奈良公園管理處表示：「我們不清楚影片拍攝背景，但如果這是真實影片，那就是非常不適切的行為，可能違反文化財保護法。」

影片拍攝者認為，踢打鹿的觀光客是中國人。不過，公園管理處表示，對於施暴的人和國籍，「正和警方進行法律方面的整理和協商，還沒有確定是哪個特定國家」。

奈良公園的鹿過去也曾遭受暴力行為。2021年2月，一名20多歲男子用斧頭砍殺了一頭鹿，把頭部切下，因違反文化財保護法遭逮捕。該男子供稱，殺死鹿是因為鹿撞到他的車，他感到很生氣。

公園管理處表示：「當時有鹿的遺體可以確認，這次從影片很難判斷是哪一頭鹿受到踢打。公園管理處在巡邏時會提醒，如果對方不聽勸告，也會加強與警方合作。」

奈良警方25日啟動緊急巡邏，以日文、英文和中文廣播，對觀光客宣導：「奈良的鹿是國家天然紀念物，如果傷害牠們，可能受到法律懲處。」

除了警方之外，保護團體「奈良的鹿愛護會」也在周邊巡邏，分送傳單並觀察觀光客是否出現對鹿群的暴力行為。

警方巡邏目的不僅是保護鹿，也要保護觀光客安全。隨著觀光客愈來愈多，被鹿踢傷或咬傷的意外也時有所聞。