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女網友遊巴黎 靠眼神逼退小偷

世界新聞網／輯
網友至法國旅遊遇到小偷。（取材自小紅書https://www.xiaohongshu.com/explore/66995b1900000000250052f9?xsec_token=ABKI9b3YHNs5azfyi_FmF6XW9TUu76tDhspERIclKb_Po=&xsec_source=pc_feed@小徐小徐）
網友至法國旅遊遇到小偷。（取材自小紅書https://www.xiaohongshu.com/explore/66995b1900000000250052f9?xsec_token=ABKI9b3YHNs5azfyi_FmF6XW9TUu76tDhspERIclKb_Po=&xsec_source=pc_feed@小徐小徐）

法國巴黎治安不佳，到當地旅遊要多加小心。有女網友近日至巴黎發現一招可以有效降低遇上小偷的機率，她分享自己三次遇到小偷的情況，為了反制對方，她完全不害羞的死盯對方，想不到小偷也會「社恐」，被盯著的狀況下反而不敢動手，讓她笑稱「原來巴黎偷子也怕社牛」。

一名網友在小紅書上貼文表示，她近日第一次到巴黎旅遊，為了預防被偷，特別買了隱藏款裹肚子腰包和手機掛繩，加上巴黎奧運到來，路上警察也非常多，然而小偷依然猖獗。

該網友分享遇到小偷的三次經驗，第一次在拉法葉百貨觀光時，遇到一個小偷從對面走來，小偷伸手往她的衣服掏錢包，但她的衣服、褲子都沒有口袋，因此失敗告終。

第二次在地鐵上，她的弟弟坐在離門口很近的位置，有個留著落腮鬍的小偷一上車就盯著弟弟的包包，慢慢靠近，她發現以後直接伸長脖子、死盯著小偷，對上眼後小偷嚇得轉過頭，但小偷依然不放棄繼續盯著包包，她也繼續死盯著小偷，最後小偷只好放棄行動。

第三次也是在地鐵上，當時列車上的乘客不多，一個小伙子上車後便站在她們身邊，還悄悄地移動到他的身後，因此她直接轉身與對方對視，對方也害羞地不敢直視她，只好一直滑手機，她笑「就是說沒想到小偷也挺社恐」。

其他人則留言「我在巴黎就沒有看到小偷，地鐵坐過很多次了，每次上來一個長得像黑人或是摩洛哥人的臉，我就會比較警惕，然後他們就拿出了比我更好的手機，開始聽音樂，刷短視頻，發聊天」。

還有人留言「感覺歐洲小偷很怕對視，我看到就盯著他們眼睛看，他們在邊上轉一下就會走」、「沒碰到小偷模樣的人，可能是我看起來比較窮」。

地鐵 巴黎奧運 觀光

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