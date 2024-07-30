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古柯鹼沖馬桶滅證 汙染巴西鯊

中央社
巴西海洋研究示意圖，非新聞事件圖。(路透)
巴西海洋研究示意圖，非新聞事件圖。(路透)

巴西克魯茲基金會一項研究檢驗出巴西鯊受古柯鹼（Cocaine）及其衍生物苯甲醯芽子鹼（Benzoylecgonine）汙染，揭露在城市中吸食的毒品通過汙水排到大海的環境問題。

克魯茲基金會（Fiocruz）研究人員分析了在里約熱內盧海岸捕獲的13條細長喙鯊（Rhizoprionodon lalandii），並在牠們體內測出殘留毒素。

研究結果顯示，92%的鯊肌肉和23%的鯊肝臟中含有古柯鹼。

這是研究人員首次在野生鯊中檢測到古柯鹼，引起科學界對人類行為汙染海洋，嚴重危害海洋生態的擔憂。

研究指出，鯊被古柯鹼汙染可歸因於幾個因素，主要是巴西毒品使用量增加和汙水處理不足。許多古柯鹼被毒販或吸毒者丟進馬桶或下水道以消除證據，導致沿海水域受汙染。

此外，研究選擇的鯊物種生活在沿海地區附近，更容易受到人類汙染的影響。研究人員在這些鯊體內檢測到的古柯鹼比例高，顯示其他海洋物種也可能受汙染，儘管對牠們產生不一樣的影響。

克魯茲基金會生物學家戴維斯（Rachel Ann Hauser-Davis）指出，鯊在海洋生態系統中發揮至關重要的作用，因為牠們是捕食者，是食物鏈的核心，所以也是檢測環境破壞、汙染的哨兵物種（sentinel species）。

戴維斯表示，鯊受古柯鹼汙染也引發對人類健康潛在風險的擔憂，因為該物種經常在里約熱內盧和巴西其他地區食用。

巴西 檢測 克魯茲

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