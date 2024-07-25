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女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

世界新聞網／輯
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

加拿大24歲的女子凡妮莎（Vanessa Chaput）日前育空地區慢跑時遇到四隻熊，她被其中的公熊攻擊，所幸那隻熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片刺傷熊的嘴巴才讓熊停止攻擊；凡妮莎被送往醫院，右手臂骨折、身上到處都是穿刺傷，但她說很高興活下來了。

APTN News報導，凡妮莎6月30日在育空地區跑步時遇到四隻熊，她說自己在育空地區長大，對「遇到熊」這件事不陌生，也知道遇到時該如何反應，但她從來沒有一次遇到四隻過。

凡妮莎說，她發現自己身邊有熊時已經離牠們很近，距離不到15英尺，她試圖悄悄遠離不要被發現，但她的狗露娜突然擺脫牽繩，開始追逐其中兩隻熊，凡妮莎因此被8英尺的公熊發現並開始追趕她。

凡妮莎說她開始拔腿狂跑，本來想跑到一棵樹後，但在她跑到那棵樹前公熊已追到她，公熊一口咬住她的頭將她撲倒在地上，接著咬她的右手臂及用爪子猛抓她的背。

凡妮莎說，她當時心裡想要為了兩歲的女兒和丈夫戴夫（Dave Leegstra）活下去，所以她躺在地上裝死，拼命忍住不能尖叫，而公熊持續用爪子抓、刺她的背。

公熊的嘴巴不停咬凡妮莎的頭，沒想到咬破凡妮莎頭上的鯊魚夾，碎片刺傷公熊的嘴巴，這才讓公熊停止攻擊，凡妮莎的狗此時剛好在不遠處吠叫，轉移了公熊的注意力，逃離熊口的凡妮莎走出樹林，到旁邊高速公路打給戴夫求救。

凡妮莎被緊急送往醫院，她的右手臂骨折、頭部和背部有多處刺傷，縫了30幾針，她在醫院住了好幾天才出院返家。

凡妮莎說她不會怪自己的狗也不會怪那隻熊，她知道那邊本來就有熊出沒，她認為那是出於防衛攻擊，因為那時公熊身邊有在排卵的母熊，而熊在交配季節會很有攻擊性，「我在錯誤的時間出現在錯誤的地點」。

凡妮莎被攻擊後，該地附近的露營地旅客被疏散，保育區的警察將三隻符合描述的熊安樂死。

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