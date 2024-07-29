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巴西濕又熱 研究：未來50年內不宜居

中央社記者唐雅陵
全球氣溫不斷升高，熱浪日益頻繁發生，可能使得巴西的環境危害人類健康，未來50年內變的不適合居住。巴西中西部的大沼澤（Pantanal）生物群系今年6月發生大火，燒毀面積超過41萬1000公頃。(歐新社)
全球氣溫不斷升高，熱浪日益頻繁發生，可能使得巴西的環境危害人類健康，未來50年內變的不適合居住。巴西中西部的大沼澤（Pantanal）生物群系今年6月發生大火，燒毀面積超過41萬1000公頃。(歐新社)

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）一項研究，全球氣溫不斷升高，熱浪日益頻繁發生，可能使得巴西的環境危害人類健康，未來50年內變得不適合居住。

科學家發現人類能夠生存的溫度和濕度組合的最大極限。有研究結果顯示，高溫加高濕致死的門檻比過去的認知明顯低上許多。研究認為，100%濕度下，35°C是人類在無法充分調節體溫前能忍受的最高溫度，若50%濕度，人類可忍受到46°C高溫，如果濕度是零，可忍受約55°C溫度。

巴西氣象網站O Tempo今天引述NASA的研究報導指出，巴西和中國東部的氣溫可能在2070年達到不適合人類居住的水平。而中東波斯灣部分地區、南亞以及非洲和亞洲之間的紅海一帶，可能更早在2050年就不適合人類居住。

NASA指出，根據濕球溫度（wet-bulb temperature）的計算，上述這些地區將不適合人類居住。濕球溫度是一種以濕布包著溫度計末端的球管，顯示物體在水分蒸發時可以降溫多少的測量方式。當環境空氣愈潮濕，愈少水分蒸發，濕球讀數就愈高。

人類和其他溫血動物需要保持體溫合理恆常，如果濕球溫度高於人類體溫，意味著人體無法透過排汗降溫，基本上就無法生存。

NASA研究員芮孟（Colin Raymond）表示，當濕球溫度高於35度，對人類生存會帶來重大危害，因為超過這個溫度，人類就無法排汗降溫進而過熱，造成細胞膨脹、蛋白質變形及器官系統衰竭致死。年長者、合併患者、在戶外工作或生活在沒有空調地區的人，最有可能受到這些情況影響。

NASA 高溫 巴西

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