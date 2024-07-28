巴奧／巴黎奧運「史上最綠」 碳排量少倫敦奧運一半

巴黎奧運新增場館比率為歷年最低，艾菲爾鐵塔體育場將在奧運會期間舉辦沙灘排球比賽。(路透)

身為奧運史上第二個三度舉辦夏季奧運的城市，巴黎奧運 會組織委員會宣布將不使用柴油發電，運動員的菜單也會減少肉類選項，大幅減少新場館建設，充分利用再生資源，讓溫室氣體排放量比倫敦與里約奧運少一半，實現「史上最綠」目標。

綠色奧運不僅考驗巴黎生態友善的實力，也驗證國際奧會在氣候變遷 時代永續舉辦大型活動的能力。事實上，光考量到選手航空旅行與場館建設的碳排量，就讓學界呼籲奧會進行更徹底與規模更大的改革。

國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）坦言，氣候變遷已成為「未來體育賽事的最大威脅」，氣候變遷愈來愈影響體育賽事的地點、時間與方式，並影響運動員的表現和觀眾觀賽體驗。

愛丁堡大學的教授羅斯（Walker Ross）認為巴黎奧運不只是體育賽事，更是全球文化體現的一部分。隨著賽事傳播至全球各地的家庭，「我們都關注到氣候變遷的重要性」，奧運儼然成為「生存模式」。由於全球氣溫的上升，降雪量的減少與氣候的難以預測，2040年能夠舉辦冬季奧運的國家已減少到只剩十國。正因為平均溫度的上升，低海拔地區的降雪量減少，讓法國在申辦2030冬季奧運時幾乎「打遍天下無敵手」。

事實上，炙熱的高溫同樣為夏季奧運帶來挑戰，並對運動員與觀眾帶來壓力。非營利組織「碳市場觀察」的費克（Benja Faecks）批評法國首都的碳排計畫仍做得不夠，無法有效因應氣候變遷。

在氣候變遷下，因奧運而生的各種建築與設備便成為眾矢之的。根據國際奧會的研究，自1896年以來興建的場館中，有15%已經「乏人問津」。羅斯也抨擊奧運無疑染上「巨人症」，每個主辦國腦中充斥著「大一點、宏偉一點」的想法。

巴黎選手村是以木材與低碳水泥興建而成。(歐新社)

★低碳選手村 賽後變社宅

巴黎籌辦方因此矢言將節撙建材與能源，新的選手村是以木材與低碳水泥興建而成，利用天然的空氣流通取代傳統空調設備，賽後更將搖身一變成為容納1.2萬人的社會住宅，讓選手村相較於傳統建築的碳排量更低。

★場館設備 9成二手商品

相較於倫敦奧運大興土木，建造六座新場館；巴黎僅在聖丹尼斯的低收入 地區新建一座容納5500人的新水上運動中心，賽事結束後將成為社區游泳池。籃球場則是早有計畫動工，八座臨時場館圍繞在巴黎鐵塔等歷史景點，其中高達90%設備（如座椅、看台等等）是二手商品，選手村使用的軟墊將來也會捐贈給軍方使用。

中心的屋頂採太陽能電池，能供應全館20%用電。由於占地面積高達5000平方公尺，使其成為巴黎市最大的太陽能發電廠。游泳池使用的水有一半來自再生水源，40%來自於循環利用，符合法國官方規定的最高標準。

★把鐵塔舊鐵件 鑲入獎牌

巴黎甚至把腦子動到過去翻修巴黎鐵塔時留下的鐵件，將之鑲在獎牌中心位置，每一位奪牌的運動員無疑就把巴黎鐵塔「帶回家」，與其輝煌生涯相呼應。