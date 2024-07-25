英國、丹麥研究：童年常搬家 成年易患憂鬱症

發表在《JAMA精神病學》期刊的一項大型研究指出，童年經常搬家的成年人，罹患憂鬱症的風險明顯高於定居同一地的人；示意圖。（圖／123RF）

過去數十年，心理健康機構開始將「童年不良經歷」列為日後產生心理疾病的危險因素。這些經歷包括：身體或情緒虐待、情感忽略、家暴 、家庭破碎與貧困。但一項新研究卻指出，一件你我都可能經歷過的事，對心理的傷害有過之而無不及，那就是「童年搬家」。

紐約時報 報導，這項大型研究日前發表在「JAMA精神病學」（JAMA Psychiatry）期刊，指出童年經常搬家的成年人，罹患憂鬱症 的風險明顯高於定居同一地的人。

研究主要作者、英國普利茅斯大學教授薩貝爾（Clive Sabel）甚至表示：「即便你來自最貧困社區，沒搬家、一直留在那裡，對你的健康是有保護作用的。反過來說，即使來自富裕社區，但搬家超過一次，罹患憂鬱症的機會還高於沒搬家且住在最貧困社區的人。」

這項研究由丹麥奥胡斯大學、英國曼徹斯特大學與普利茅斯大學合作完成，涵蓋1982年至2003年間出生的所有丹麥人，人數超過100萬，其中3萬5098人曾被精神醫院診斷出得憂鬱症。

研究發現，10至15歲之間搬家多次的成年人，罹患憂鬱症的風險比沒搬過家的人高出61％，即使控制其他各種個人因素，該風險依然存在。

研究並沒有試圖找到這種關係的原因，但薩貝爾推測，搬家破壞了兒童的社交生活，讓他們需要重建「社會資本」，例如交朋友、加入球隊與信仰團體等等。「這發生在一個脆弱又非常重要的年齡階段，孩子們被迫停下來重新調整。我們認為數據指向童年的破壞性環境，但我們對此研究得不夠，也還不瞭解。」

另一個意外發現是，搬家的負面影響並不會因為搬到較富裕社區而緩解；從最貧困社區搬遷到最富裕社區的成年人，罹患憂鬱症的風險比沒搬過家的同儕高出13％。相較之下，從最富裕搬至最貧困地區的人，風險增加18%。

薩貝爾表示，這凸顯穩定住在一個社區培養社會資本的重要性。貧困社區的年輕人「深植於該社區」；搬到更富裕的社區，會承受所有來自貧困成長背景的劣勢，還有無法融入的污名。

薩貝爾說，這項研究顯然能應用於政府社福機構照顧下的兒童。數據顯示，對於這個脆弱群體，應該避免在寄養家庭或住宿護理機構之間頻繁搬遷。

對於家長的建議可能更難，但薩貝爾說，父母打算搬家時應考慮對孩子的影響，「文獻清楚指出，童年、尤其是幼兒時期，維持穩定非常重要」。