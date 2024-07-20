我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院

前白宮醫師：川普右耳2公分槍傷開始癒合

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

世界新聞網／輯
有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)
有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人很低調？有網友分析，日本女人是全世界數一數二愛炫富的族群，但不同於傳統的炫富，她們不會曬名牌包、豪宅豪車等，而是會花時間打理自己的外表，敢於展現美，不會有美麗羞恥症，對她們而言，炫富就是炫自己，因為自己才是自己最大的資產。

一名長期住在日本的網友在小紅書上發布一支影片，他覺得，日本女人是全世界最愛炫富的族群，網路上說她們不炫富、不攀比，事實上不然，因為日本發達的時間很久遠，在上個世紀就有很多富一代、富二代出現，當時他們特別喜歡攀比炫富，他們會掃蕩歐洲的奢侈品，幾乎是人人都有LV包，出門都恨不得把家裡最值錢的東西都掛在身上。

如今已經到了富四代、富五代，他們也繼續炫富，只是炫富方式轉變，不像之前是曬奢侈品、豪宅或豪車，現在的日本女人開始流行另一種炫富方式「炫自己」，因為該比的都比完了，她們發現自己才是最大的財富，所以開始炫自己的品味、生活態度、氣質狀態，名牌包不再是為了炫富而背，反而是可以恰到好處的搭配，展示自己的時尚態度。

日本女人會為了變美花時間、花錢，也會為了變年輕健康進行自我管理與提升，大家都在尋找最美好的自我狀態，只要到日本旅遊過就會發現，街上的女人都很精緻得體，無論是年輕人或老人，都很敢於展示最美的自我，不會有美麗羞恥症，她們通過三、四代人的生活，展示了一個簡單道理「炫富終點就是炫自己」。

其他人留言「我覺得的炫的終極目標就該是自己本身；人到中年如果你還有一頭茂密的黑髮，輕盈挺拔的身姿、健康又充滿活力的精神狀態！面目乾淨，衣著有品味，這就已經贏了許多同齡人了」、「這是後發達時期，人們開始注重精神世界的豐富。而我們目前還停留在發達初期階段，追求和攀比名牌包包豪車這些外在的東西，內心仍舊是空虛和虛榮不堪的」。

有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛...
有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(美聯社)

日本 小紅書

上一則

越共總書記阮富仲病逝 民眾追憶親民作風盼反腐能延續

延伸閱讀

他二度旅日感嘆日本人真有點東西 曝旅行小事「捨不得走」

他二度旅日感嘆日本人真有點東西 曝旅行小事「捨不得走」
留洋多年全變了 他曝歸國友人10特色：中英夾雜又愛道歉

留洋多年全變了 他曝歸國友人10特色：中英夾雜又愛道歉
情侶海邊求婚戒指掉海中 以為尋獲無望卻出現奇蹟

情侶海邊求婚戒指掉海中 以為尋獲無望卻出現奇蹟

玩過台灣6次 陸客分享15件小事「風景美、食物佳」

玩過台灣6次 陸客分享15件小事「風景美、食物佳」

熱門新聞

杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43
凱特王妃(中)在倫敦溫布頓網球錦標賽中心球場與觀眾揮手致意。(美聯社)

圖輯／凱特王妃出席溫布頓男單決賽 全場起立鼓掌

2024-07-14 11:04
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死