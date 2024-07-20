日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本 女人很低調？有網友分析，日本女人是全世界數一數二愛炫富的族群，但不同於傳統的炫富，她們不會曬名牌包、豪宅豪車等，而是會花時間打理自己的外表，敢於展現美，不會有美麗羞恥症，對她們而言，炫富就是炫自己，因為自己才是自己最大的資產。

一名長期住在日本的網友在小紅書 上發布一支影片，他覺得，日本女人是全世界最愛炫富的族群，網路上說她們不炫富、不攀比，事實上不然，因為日本發達的時間很久遠，在上個世紀就有很多富一代、富二代出現，當時他們特別喜歡攀比炫富，他們會掃蕩歐洲的奢侈品，幾乎是人人都有LV包，出門都恨不得把家裡最值錢的東西都掛在身上。

如今已經到了富四代、富五代，他們也繼續炫富，只是炫富方式轉變，不像之前是曬奢侈品、豪宅或豪車，現在的日本女人開始流行另一種炫富方式「炫自己」，因為該比的都比完了，她們發現自己才是最大的財富，所以開始炫自己的品味、生活態度、氣質狀態，名牌包不再是為了炫富而背，反而是可以恰到好處的搭配，展示自己的時尚態度。

日本女人會為了變美花時間、花錢，也會為了變年輕健康進行自我管理與提升，大家都在尋找最美好的自我狀態，只要到日本旅遊過就會發現，街上的女人都很精緻得體，無論是年輕人或老人，都很敢於展示最美的自我，不會有美麗羞恥症，她們通過三、四代人的生活，展示了一個簡單道理「炫富終點就是炫自己」。

其他人留言「我覺得的炫的終極目標就該是自己本身；人到中年如果你還有一頭茂密的黑髮，輕盈挺拔的身姿、健康又充滿活力的精神狀態！面目乾淨，衣著有品味，這就已經贏了許多同齡人了」、「這是後發達時期，人們開始注重精神世界的豐富。而我們目前還停留在發達初期階段，追求和攀比名牌包包豪車這些外在的東西，內心仍舊是空虛和虛榮不堪的」。