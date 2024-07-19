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殺兩人坐牢64年 91歲日男假釋出獄「更感慨罪惡深重」

世界新聞網／輯
一位日本男性因殺人服刑60多年，近年來才總算假釋出獄。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Umanoide）
一位日本男性因殺人服刑60多年，近年來才總算假釋出獄。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Umanoide）

日本一位名為稻村季夫的91歲男性，過去曾在1958年時，犯下殺人罪刑入獄，並兩度被宣判無期徒刑。直到2022年6月，稻村才終於假釋出獄，坐牢期間長達約64年，是日本服刑最久的受刑人之一。

根據日本媒體「弁護士ドットコムニュース」（https://www.bengo4.com/c_1009/n_17758/）報導，稻村在1958年五月，因為工廠上司說好工作三個月後就會正式聘顧他，但事後卻將稻村解雇，讓他心生不滿，於是拿菜刀刺死該上司。隔年入獄之後，又不滿被某位受刑人看不起，於是和另一位受刑人共謀殺死對方，因而又被加重刑責。

稻村生於二戰前1933年的朝鮮，雖然父母都是日本人，但戰後回到日本內地，卻因為遣返回國的身分，遭到周邊的歧視。因此在他年輕時，就交到一些壞朋友，還曾因竊盜、詐欺、吸毒等行為被送進刑務所。

稻村在服刑期間，一度認為一輩子再也出不去，但又不想這麼簡單的結束一生，於是會找時間做運動練身體。後來他轉到熊本刑務所時，有一位刑務官認為他還有一點希望，於是安排稻村到刑務工廠做事。稻村為了感謝這位刑務官的信任，於是非常努力工作，也一直安分聽從上級指示。

過了好幾年，稻村的態度終於受到肯定，獲得假釋出獄。重獲自由的稻村，光是能夠隨意購買甜點品嚐，就覺得相當幸福。也深切體會到過去的荒唐行為，給被害者帶來多大的困擾，想向他們低頭謝罪。綜合少年時期，稻村實際服刑了超過70年，如今則在過著每天掃除、澆花，平穩度過晚年的日子。

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