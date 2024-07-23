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研究泰越養殖場：蛋白質需求日增 蛇肉或成替代來源

綜合報導
全球對於肉類的需求有增無減，而植物性飲食雖常被視為最佳替代選擇，但有些人認為爬行動物是一個長久以來被忽視的選項。圖為泰國蟒蛇示意圖。(美聯社)
全球對於肉類的需求有增無減，而植物性飲食雖常被視為最佳替代選擇，但有些人認為爬行動物是一個長久以來被忽視的選項。圖為泰國蟒蛇示意圖。(美聯社)

泰國中部蓊鬱、潮濕農地中有一處倉庫，數千隻蟒蛇蜷縮在飼養箱內，有人經過時，牠們會豎起身體，攻擊玻璃。

據中央社引述法新社報導，這些蟒蛇被養殖來取其菱形圖樣的蛇皮，出售給高檔歐洲時尚品牌製成皮帶、包包和手提包等皮件。不過，有些科學家和產業專家認為，這些蛇的真正價值可能在於牠們的肉。

儘管傳統的牲畜有碳足跡相關問題，全球對於肉類的需求有增無減，而植物性飲食雖常被視為最佳替代選擇，但有些人認為爬行動物是一個長久以來被忽視的選項。

蛇類可耐高溫與乾旱、繁衍迅速，不僅成長速度遠快於傳統的動物性蛋白質來源，而且攝取更少的食物。

研究人員估計，光是中國和越南就擁有至少4000座蟒蛇養殖場，生產數百萬條蛇皮，主要用於時尚產業。

根據今年稍早一篇發表在國際期刊「自然」（Nature）的研究，蟒蛇養殖場或許能對全球糧食短缺問題，提供彈性、有效的回應。

研究人員耗時1年在位於泰國和越南的兩處商業養殖場，研究近5000條網紋蟒和緬甸蟒。

非洲應用兩棲爬蟲動物學研究所（African Institute of Applied Herpetology）主任、同時也是參與這項研究科學家之一的奧斯特（Patrick Aust）說：「這些蛇可以在完全沒有食物和水的情況下，生存長達數個月，而且身體狀態完全不會變差。」

奧斯特還指出，蟒蛇繁殖速度快，母蟒蛇每年可產下50到100顆蛋。

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