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澳洲研究：求偶歌唱不好 「綠紋樹蛙」母蛙吃掉公蛙

編譯梁采蘩
澳洲研究綠紋樹蛙發現成蛙有同類相食現象，學者推測雌蛙因為不喜歡雄蛙叫聲，因此決定把對方當成晚餐。（取材自維基百科）
澳洲研究綠紋樹蛙發現成蛙有同類相食現象，學者推測雌蛙因為不喜歡雄蛙叫聲，因此決定把對方當成晚餐。（取材自維基百科）

同類相食在動物界頗常見，像是母螳螂會在與公螳螂交配後吃掉對方，藉此補充營養以繁殖後代。一位英國學者則在澳洲研究青蛙時發現新例：當地棲息的成年母綠紋樹蛙（green and golden bell frog）會吃掉公蛙，原因疑似是「不喜歡對方唱的求偶歌」。

紐約時報報導，英國紐卡斯爾大學生態學家高爾德（John Gould）在澳洲雪梨以北的庫拉岡島進行博士後研究，調查綠紋樹蛙數量下滑的原因。

某晚他聽到一陣淒厲蛙叫聲，趕到現場發現宛如電影《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）的一幕：一隻大母蛙正在啃咬公蛙的後腿，慢慢將他拖入洞穴，公蛙則極力掙扎試圖脫逃。

高爾德說，這是首次記錄到綠紋樹蛙的成蛙有同類相食的現象。他推測，雌蛙因為不喜歡雄蛙的叫聲，因此決定把對方當成晚餐；雌蛙「幾乎是雄蛙的終極掠食者」，因為她們的耳朵完全能聽到未婚夫的呼喚。

兩棲動物常見同類相食，但通常發生在幼年期。例如研究人員最近發現，公的美洲大鯢（hellbender）在面臨不利水質條件時，可能會吃掉自己的子女。

不過，成年兩棲動物之間的同類相食就很少被目擊；6月發表在期刊《生態與進化》（Ecology and Evolution）的研究中，高爾德只找到少數案例，多半發生在實驗室，且雌性體型幾乎都大於雄性。以綠紋樹蛙而言，雌蛙可長到約7公分，雄蛙則不到5公分。

高爾德認為，雌蛙也許會根據雄蛙叫聲的強度，來判斷要把對方當成交配對象或食物。這代表雄蛙在嘗試吸引伴侶時承擔巨大風險。高爾德說：「真的要對那些雄蛙表示敬意，他們為了繁殖而賭上生命，或許這也是為何你很少在池塘中發現雄蛙與雌蛙靠很近。」

至於高爾德發現的那隻公蛙？在那場生死拔河中，母蛙將他拉得更深入洞穴，牠又尖叫一聲，然後設法將後腿抽離母蛙口中，驚險地逃出生天。

澳洲 紐約時報

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