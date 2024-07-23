上億年前海洋升溫 鯊魚演化成強大掠食者

沙魚演化研究人員表示，超過上億年前的海洋溫度上升，導致沙魚變成強大掠食者。（路透）

這聽起來像好萊塢電影情節，但確實發生：沙魚演化研究人員表示，超過1億年前的海洋溫度上升，可能導致沙魚體型變得更大、游泳更快，成為我們今日熟知的強大掠食者。

紐約時報 報導，上月發表於《當代生物學》（Current Biology）期刊的論文中，科學家測量500種滅絕與現存沙魚的鰭部大小和體長，並將這些資料與沙魚演化數據進行比較。

結果顯示，大約1億2200萬年前，白堊紀時期海洋溫度變得非常高，使得部分沙魚放棄海底棲地，遷移到開闊海域。這種上升可能改變牠們的鰭與身體構造，使牠們體型變大、游得更快。

並非所有沙魚都像電影《大白鯊》（Jaws）那樣嗜血、強大且流線型，又靠近海面游泳。多數沙魚一直是底棲攝食動物，與其遠洋或開闊海域的親戚不同，底棲沙魚不需要不斷游泳以呼吸，可以待在海底休息。

然而，對呼吸的需求可能是促使一些沙魚向更上水層移動的理由。研究人員推測，白堊紀時期，某些海域的海底可能因高溫變得缺氧。現代沙魚的祖先為了繼續生存茁壯，因而離開海底。

棲地改變的線索，可從古代遠洋與底棲沙魚的胸鰭變化中看出來。 加州克萊蒙特麥肯納學院生物學教授、研究作者之一的施密茨（Lars Schmitz）表示：「多數開闊海域沙魚往往有較長的鰭，而底棲沙魚鰭較短。」

另一位研究作者史特恩斯（Phillip Sternes）將魚鰭比為飛機機翼：商用飛機機翼長而窄，有助於提高升阻比並降低燃料成本；戰鬥機機翼短而粗不利長途飛行，但能快速轉彎。沙魚也是如此：長胸鰭可使體型更大的沙魚游起來更有效率；對於需要不斷游泳以呼吸的物種來說，這是重要的演化適應。

白堊紀海洋表面溫度高達約28℃（82.4℉），可能也導致沙魚泳速變快。相較之下，現代海洋表面均溫為20℃（68℉）。

作者之一的河濱加州大學 教授海厄姆（Timothy Higham）表示，肌肉非常仰賴溫度，如果肌肉熱起來，就更能快速收縮，對沙魚而言代表「來回擺動尾巴更快」。游泳速度提高，牠們就能追上更多獵物，並且避開其他白堊紀海洋掠食者。

那麼，在全球暖化、海洋溫度升高的環境下，如今沙魚是否也會出現類似演化，變得更大更快？

海厄姆認為，快速變遷的氣候反而更可能導致海洋生物受害，「因為其他動物，非沙魚類生物，絕對遭受重創」。他補充說，雖然部分沙魚適應了當時白堊紀的海洋，但其他許多生物也因此滅絕。

加州州立理工大學洪堡分校教職員布朗森（Allison Bronson）同意這個觀點：「海洋缺氧區的擴散和全球氣候變遷 ，往往伴隨著海洋酸化，這已導致地球歷史上最嚴重的大滅絕事件」。她說：「目前變化的速度確實空前。」