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一則LINE揭穿外遇 她討慰問金才發現丈夫「暗藏黃金財產不說」

世界新聞網／輯
一位日本太太在離婚討慰問金時，才發現老公有買黃金私藏財產。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Jingming Pan）
一位日本太太在離婚討慰問金時，才發現老公有買黃金私藏財產。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Jingming Pan）

有時即使是結婚多年的夫妻，彼此之間也並非任何事情都坦承相告，甚至可能在產生糾紛，要鬧離婚的時候，才會真相大白。近來有起日本的婚姻事件，就是這樣的例子。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名幸湖的36歲女性在結婚第五年時，某日丈夫跟她說比較忙，會晚一點回家。但是到了傍晚，丈夫卻又突然傳LINE訊息說「我正在趕過去」，覺得丈夫的言行前後不一，因此開始懷疑起丈夫。

幸湖開始調查後，果然從丈夫的LINE對話紀錄中，發現對方有外遇的嫌疑。當她將證據傳給丈夫後，對方明顯產生動搖，本來說會找時間好好解釋，但後續丈夫又不願正面面對，一直在想辦法逃避，讓幸湖感到忍無可忍，選擇直接在上班時間殺到丈夫公司。無路可逃的丈夫，這才願意低頭認錯。

接著幸湖打算要與丈夫離婚，朋友提醒幸湖要離婚時，記得跟丈夫要求慰問金。過程中，幸湖也聯絡了丈夫的外遇對象。沒想到該外遇對象用冷靜地口吻向幸湖爆料，表示丈夫其實透過購買黃金，私藏了不少財產，但都沒讓幸湖知道。

如果幸湖不知道這件事，向丈夫索取慰問金時可能就沒辦法得到應有的金額。幸好知道這個訊息後，幸湖交給法律專家幫忙處理，讓丈夫企圖隱瞞財產，少賠一點的計畫泡湯。但也因此讓幸湖感嘆，原來結婚了這麼久，丈夫根本就是個雙面人。

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