我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

肖戰被路人潑了一身可樂是「這反應」 網讚：天選男友

多倫多豪雨成災 饒舌歌手德瑞克豪宅也被淹

中央社多倫多17日綜合外電報導
加拿大饒舌歌手德瑞克。(路透資料照)
加拿大饒舌歌手德瑞克。(路透資料照)

加拿大多倫多17日遭豪雨侵襲，導致多處淹水、停電，饒舌歌手德瑞克（Drake）豪宅也遭殃，他分享一則影片，畫面可見他在其位於多倫多的豪宅中涉水行走。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德瑞克在社群平台Instagram上開玩笑說：「這最好是咖啡馬丁尼。」影片中可見暗棕色的汙水湧進屋內。德瑞克將豪宅取名為「大使館」（The Embassy），位於多倫多高級住宅區跑馬徑（Bridle Path）。

加拿大最大城市多倫多昨天4小時內降雨量就超越7月的平均降雨量，淹沒城市街道，高速公路和地鐵站因此關閉，成千上萬人無電可用。

多倫多皮爾森國際機場（Pearson International Airport）昨天下午在社群平台X上表示，降雨量累積超過97毫米，成為有紀錄以來第5潮濕的一天，同時打破1941年7月16日的日降雨量紀錄，當時降雨量為25.9毫米。

多倫多消防局在社群平台X發聲明表示，從昨天早上6時至下午3時，處理了近1700通求助電話、出勤處理約500件事故；其中包括超過50起電梯救援，以及超過20人因大雨受困於汽車和建築物內。

加拿大 地鐵站 咖啡

上一則

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

延伸閱讀

OpenAI執行長買到2700萬「檸檬屋」須再花400萬修繕 怒告開發商

OpenAI執行長買到2700萬「檸檬屋」須再花400萬修繕 怒告開發商
第二屆環球華語歌唱賽紐約區8月17選拔 5至75歲可報名

第二屆環球華語歌唱賽紐約區8月17選拔 5至75歲可報名
班珍真的玩完了？小班急賣豪宅：在那裡從沒快樂過

班珍真的玩完了？小班急賣豪宅：在那裡從沒快樂過
真的婚變？小班和翹臀珍比佛利山豪宅6800萬求售

真的婚變？小班和翹臀珍比佛利山豪宅6800萬求售

熱門新聞

日航班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困獲專家讚譽「奇蹟」，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。美聯社

日航379人全脫困創造奇蹟 獲頒卓越飛安管理獎

2024-07-11 13:28
科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。路透

科學家：英國發現百年來最完整恐龍化石 懷特島出土

2024-07-10 16:35
一位日本太太在結婚七年後丈夫突然要求離婚，一查發現對方果然外遇。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Kinga Howard）

丈夫冷語「對妳已沒感覺」和小三同居 意外生變想反悔卻慘遭教訓

2024-07-11 20:20
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43
凱特王妃(中)在倫敦溫布頓網球錦標賽中心球場與觀眾揮手致意。(美聯社)

圖輯／凱特王妃出席溫布頓男單決賽 全場起立鼓掌

2024-07-14 11:04
脫北者組織空投裝有韓劇《冬季戀歌》USB的氣球，30名北韓中學生撿起回家偷看，遭公開處決。（取材自Ｘ平台）

撿氣球內USB偷看韓劇 北韓30名高中生遭公開處決

2024-07-13 02:25

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力