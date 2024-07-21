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怎麼有效運用F-16戰機 烏克蘭3階段戰術 與俄搶制空權

編譯高詣軒／綜合報導
圖為烏克蘭哈爾科夫民宅遭俄軍滑翔炸彈攻擊，攝於6月27日。（路透）
圖為烏克蘭哈爾科夫民宅遭俄軍滑翔炸彈攻擊，攝於6月27日。（路透）

苦等約兩年的F-16戰機到手後，烏克蘭打算如何發揮其最大功效？烏國空軍將領戈盧布佐夫（Sergiy Golubtsov）深知和俄軍爭奪空域控制權不容易，需要明智戰術並妥善整合各項資源。他在接受外媒訪問時，說明烏軍從養精蓄銳、打擊俄軍軍機到最後與俄國搶占制空權的三階段計畫，要為烏克蘭整體勝利鋪路。

首批F-16 先運至安全基地練兵

戈盧布佐夫接受「自由電台」訪問時詳述烏軍使用F-16的規畫。軍聞網站「Aviacionline」6月引述該訪談內容報導，他認為首批F-16今年運抵烏克蘭後，要先部署在境內相對安全的地方，好讓飛行員和技術人員可以累積操作經驗。

烏克蘭飛行員在幾個北約組織國家接受加速的F-16培訓，但他們在真正準備好實現該款戰機及其武器、裝備的潛力前，仍要一段時間。

逼迫俄機遠離前線 保護烏平民

在第二階段，戈盧布佐夫認為可用F-16協助逼退俄國軍機來保護烏國平民。屆時，該款戰機飛行員會找尋並襲擊用來施放KAB型導引炸彈的俄國軍機；這通常是蘇愷34。烏方的構想是逼迫蘇愷34遠離前線來降低其作用。

戈盧布佐夫也理解F-16並非萬能，因此為了攔截敵機，運用F-16時勢必搭配AEW預警機、愛國者等防空系統和各種其他資源。從多項系統收集到的情報會透過Link-16數據鏈分享，讓飛行員可以即時同步得知現場存在的威脅。

控制特定空域 再發動地面攻勢

第三階段是逼退蘇愷34後，還要設法將蘇愷35戰機逼離距前線至少30到50公里，這被認為會是戰局轉折點。烏克蘭希望用F-16搭配愛國者等長程防空系統，在部分地區取得制空優勢。戈盧布佐夫說，為了贏得戰爭，烏軍需要至少控制局部地區空域，F-16可協助達成此目標。

F-16雖可能無法獨自徹底顛覆戰局，但若適當且機智運用，可能帶來諸多成效，尤其未來數年烏軍還會取得更多架戰機和完成訓練的飛行員。在與愛國者飛彈、紳寶340AEW預警機等西方軍備合力下，烏軍可望用F-16緩解俄軍大量轟炸的威脅，這將大幅減輕戰場上烏軍的壓力並舒緩前線補給。

若烏克蘭能藉此在特定地區，於充分時間裡阻止俄軍軍機肆無忌憚出入空域，烏軍就可利用這些時間，在不受俄國空中威脅下發動關鍵地面攻勢。

烏克蘭 俄國 北約

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