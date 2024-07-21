F-16戰機將到手 烏克蘭戰力打問號 恐淪空中箭靶

烏克蘭盟國提供的F-16戰機本月開始運交。專家認為，首批F-16初期對烏克蘭幫助可能有限。圖為美軍F-16去年6月在德國參與「空中捍衛者」演習。 （美聯社）

烏克蘭 盟國本月宣布已開始向基輔運交F-16戰機，對抗鏖戰兩年多的俄羅斯 ，俄軍早先則已加劇攻擊潛在烏國F-16停放基地。分析家認為，單憑該款戰機恐無力扭轉俄烏戰局。除了需要一定數量F-16才能執行重要作戰，若缺乏熟練的飛行員和有效武器，戰機也只會淪為空中箭靶。烏國還得在空防吃緊之際，防範俄軍攻擊戰機所在基地。烏軍在戰場運用F-16，會碰上哪些困難？

對戰局實際影響 初期恐不顯著

路透報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）國際安全計畫高級顧問坎西恩說，有關提供基輔F-16，必須區分象徵意義和實際影響；尤其是在交付之後的初期，預期有所幫助但功效有限。非政府研究組織烏克蘭安全合作中心主席庫詹則說，其數量要達至少60架才足以執行重大行動，以力圖將俄國 空中戰力推離烏俄邊境。

烏克蘭在野黨國會議員、領導國會軍備彈藥委員會的鄂斯汀諾娃則說，烏克蘭需要將近120架F-16才能顯著提振空軍戰力。不過數名專家也說，隨著飛行員在烏克蘭空域累積經驗、烏軍強化空軍基礎建設，最初交付的F-16可望至少幫助烏國鞏固防空屏障。

烏克蘭基輔州市鎮戈斯托梅利的一處機場遭俄羅斯攻擊，一架An-225運輸機毀損，攝於去年4月1日。專家認為，烏克蘭應建置足夠飛彈防禦來保護機場。（路透）

英國智庫皇家聯合軍事研究所專精空中戰力和科技的高級研究員布朗克說，首批F-16將提供若干空中防禦能力，有機會協助攔截俄軍發射的伊朗製「見證者」無人機及巡弋飛彈，惟如此一來彈藥消耗也會相當可觀。

庫詹並指出，烏軍近幾個月已極力透過攻擊俄國防空設施，意圖降低新接收的F-16所面臨威脅。他說，特別是在烏南，戰場布局已在進行，烏克蘭有能力系統式襲擊俄羅斯最前線的防空複合設施。不過坎西恩卻預期，烏軍不會大為提前試圖鑿開俄國防禦破口，而是會在F-16預定攻擊的不久前才展開動作。

飛行員比戰機少 維修也傷腦筋

除了潛在戰力和數量問題，F-16相關人員的訓練也至關重要。布朗克指出，就算有大量高速戰機，若沒有配備有效武器，也沒有能實施有效戰術來部署戰機的機組員，最後只會遭敵人大批擊落。

培訓烏克蘭F-16飛行員的進程，一向是商議該戰機交付和承諾事宜時的重點。幾個盟國已承諾提供基輔共逾70架F-16，但鄂斯汀諾娃說，年底前烏國預計僅會有至少20名有能力駕駛該戰機的飛行員，而當駕駛不足，就很難再向外界索求更多戰機。她並說，起初基輔擁有的F-16數量會比合格飛行員更多，但烏國不宜在駕駛受訓時乾等。

烏克蘭空軍婉拒回應路透的相關詢問，美國官員則將人員培訓相關疑問推給烏克蘭回答，並說飛行員也可以在歐洲訓練。

但布朗克說，北約組織的相關量能已緊繃，也提到戰機維護的挑戰或許會比駕駛培訓更迫切。大部分維修和養護作業必須在烏克蘭境內進行，這大概得仰賴熟悉F-16的外籍承包人員協助。

F-16戰隼

俄狂攻烏機場 打擊潛在F-16基地

數名專家也指出，俄國已對可能用來維護及部署F-16的基礎建設加強打擊。庫詹說，俄國「每天」都在襲擊烏克蘭機場，打擊潛在的F-16基地，做法包括企圖損壞跑道及基礎設施，這至少在過去兩個月都沒有停歇。

F-16及其飛行員、維護團隊進駐後，這些機場作為攻擊目標的價值只會更大，這可能迫使防空系統、彈藥本就短缺的烏克蘭，得再設置飛彈防禦系統加以保護。庫詹說，烏克蘭必須接受在機場受到妥善保護的同時，民間目標卻可能受到攻擊的現實。

庫詹認為，每座空軍基地都需要至少兩座愛國者飛彈、兩座國家先進防空系統（NASAMS）砲台來確保無虞。俄軍「匕首」極音速飛彈和「伊斯坎德」彈道飛彈被視為主要威脅。等到建立起空戰能力後，烏軍有望能逼退俄國軍機，讓危機解除；不過在這之前的幾個月，烏國的狀況確實會相當艱辛。