極右翼雜誌遭查禁 德國掀起媒體自由辯論

全德約170家的車站連鎖書店「Press & Books」今年2月宣布下架「Compact」雜誌，書店決定不再販售被憲法保護局認定為極端主義的出版物。(中央社)

德國內政部 長費瑟以威脅憲法秩序和社會穩定為由，禁止極右翼雜誌「Compact」發行，16日清晨6點警方突擊搜查雜誌在各邦據點與總編住家，遭極右翼「另類選擇黨」強烈批評，同時引發德國社會關於媒體自由的辯論。

「Compact」雜誌2010年開始發行，由曾從事記者的社運工作者埃塞瑟（Jürgen Elsässer）擔任總編輯，以月刊形式出版，主要內容涉及政治評論和社會議題，普遍被認為是「極右翼的喉舌」，吸引大量忠實讀者。

「Compact」近年時常涉及煽動性言論和極端主義，多次引發爭議，譬如曾以「庇護炸彈」（Asylbombe）刻畫難民、「疫苗獨裁」（Impf-Diktatur）形容防疫政策。

其中最具爭議的封面是將前總理梅克爾P圖成戴著頭巾的穆斯林。除了政治立場相近的德國「另類選擇黨」（AfD）成員，幾乎所有德國主要政黨領袖都曾被描繪成罪犯。

聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）在官方新聞稿中強調，雜誌內容對德國社會具危害性是政府發佈禁令主因。費瑟說，「『Compact』是極右翼勢力的中心喉舌，長期以來傳播反猶太陰謀論、種族主義 和反移民情緒，嚴重威脅到我們的憲法秩序和社會自由。」

禁令16日發佈當天即刻生效。根據「每日新聞」（Tagesschau）報導，具體包括禁止「Compact」雜誌發行、官方網站及相關品牌符號，例如雜誌為支持2025德國大選右翼競選活動所設計的「藍色浪潮」標誌。

針對雜誌遭查禁，「Compact」創辦人兼總編埃塞瑟在警方突擊搜查後對來訪德媒表示，「國家試圖徹底清除一個成功的媒體，僅僅因為這個媒體對當權者構成了威脅，而不是因為觸犯任何刑事罪行。」

他認為當前德國政府的做法是典型法西斯主義，並在鏡頭前舉起拳頭說，「我會像川普一樣展示我的拳頭，不會被打倒。」

德國「另類選擇黨」也表達強烈不滿，批評禁令是對「新聞自由的嚴重打擊」。共同主席韋德爾（Alice Weidel）和赫魯帕拉（Tino Chrupalla）在聯合聲明中指出，「禁止新聞機構的行動無異於壓制反對聲音，是對民主社會中不同政治觀點的扼殺。」呼籲費瑟不要濫權，尊重媒體自由。

事件爆發後，德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）在自家網站的「辯論」（Debatte）單元，邀請網友對「德國內政部對極右翼雜誌的禁令是否合理？」表達看法。

支持禁令的網友大都從「防衛性民主」觀點出發，認為民主制度必須有保護自己免受極端主義的侵害的能力，並相信在一個運作良好的民主社會中，司法系統可以對政府的措施進行獨立審查，確保其合法和公正性。

反對禁令的網友大致為兩類，一類支持「Compact」雜誌，認為政府正試圖壓制不同聲音，侵犯新聞與言論自由；另一類是不認同「Compact」雜誌，但也反對政府以強硬手段查禁，強調民主社會應透過公開辯論和理性對話來應對極端觀點，而不是依賴公權力強制禁止。

德國過去幾年有不少網路極端媒體遭查禁，包括2016年煽動種族主義的新納粹新聞入口網站「Altermedia」、2017年鼓吹暴力革命的左翼極端主義網站「inksunten.indymedia.org」。

這些網站由於讀者偏少，未如廣大「另類選擇黨」讀者支持的紙本雜誌「Compact」引發社會關注。「Compact」目前仍持續經營自家擁有34.7萬訂閱者的Youtube頻道和Telegram帳號。