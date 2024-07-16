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南北極冰層融化改變地球自轉 暖化現象導致白晝延長

編譯俞仲慈／即時報導
隨著南北極冰層融化，海平面上升，加速地球物質重新分配，並從兩極移至赤道，白晝時間正以「前所未有的速度」不斷延長。(路透)
隨著南北極冰層融化，海平面上升，加速地球物質重新分配，並從兩極移至赤道，白晝時間正以「前所未有的速度」不斷延長。(路透)

最新科學研究顯示，氣候變遷改變地球白晝長度，因為隨著地球暖化、海平面上升，白晝時間逐漸延長，最快可能在本世紀末就會對全球計時標準產生影響。

據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，「美國國家科學院院刊」(Proceedings of the National Academy of Sciences)15日刊登的研究報告指出，研究人員針對氣候變遷對海洋造成的影響時發現，隨著南北極冰層融化，海平面上升，加速地球物質重新分配並從兩極移至赤道，於是白晝時間正以「前所未有的速度」不斷延長。

根據統計，地球白晝時間三千年來有明顯延長趨勢，在上個世紀地球海平面波動導致每天白晝長度每百年延長0.3至1.0毫秒。

但是進入21世紀，因為格陵蘭島(Greenland)與南極冰層加速融化，研究發現白晝長度如今以每百年約1.33毫秒延長，並預估21世紀末白晝長度可能每百年延長2.62毫秒。

該報告撰稿人之一、國家航空暨太空總署(NASA)噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)地球物理學家艾德卡里(Surendra Adhikari)認為罪魁禍首就是氣候變遷：「到21世紀末，如果繼續高碳排放，溫室效應影響可能會超過地月系統。」並強調：「請恕我這麼說，這份研究足以證明當前氣候變遷危機的迫切性。」

艾德卡里表示，雖然每百年白晝延長時間數毫秒，不會明顯改變人類生活，卻可能對全球計時會帶來深遠影響。

根據「自然」(Nature)期刊今年3月公布的研究顯示，南北極冰層融化不但改變地球自轉，甚至波及全球時間測量，國際度量衡局(International Bureau of Weights and Measures)計時部主管塔韋拉(Patrizia Tavella)強調，即使減少一秒鐘也可能會對一般計時帶來嚴重後果。

由於自1960年代起，無論衛星導航、電腦、通訊、貿易甚至太空任務皆採取國際公認的全球計時標準「協調世界時」(UTC)，因此艾德卡里認為，未來可能需要依靠量子或原子鐘來計時：「屆時對於地球和太空，人類可以採取更精確的導航。」

氣候變遷 太空 格陵蘭

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