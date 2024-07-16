千人搶一份工作、碩博學歷貶值 中國年輕人求職難改到日本找機會

許多中國年輕人在國內找不到工作，選擇改到日本發展。日本上班族示意圖。(路透)

COVID-19疫情 過後，中國的經濟狀況仍處在不樂觀的現象，使得求職環境異常艱困，許多中國年輕人在國內找不到工作，只能尋求轉往國外發展。其中有不少人，選擇到了日本 留學，希望能趁著日本人力短缺的時刻，找到一份穩定的工作。

根據日本媒體「文春Online」報導，過去在疫情前的2019年，許多在日本的中國留學生 ，都覺得未來國內一片希望。然而到了五年後的今天，整體氛圍卻明顯變得悲觀許多。許多人都是在中國求職無果，又沒有前往歐美挑戰的經濟條件，只好選擇來到日本。

一位來自浙江省，化名A小姐的24歲女性表示，當時她從大學畢業後，找了十幾間公司應徵，結果都沒有下文，為了打破僵局，只好決定來日本留學。由於中國高學歷者與日遽增，什麼職位的競爭都相當激烈，原先以為拿個博士，或許就能得到教職的規劃，也變得相當渺茫，只能考慮在日本找工作。

另一位福建省出身，化名B小姐的23女性也說，在中國一個職位，可能就有幾百、幾千個人要搶，像她這種讀三流大學的人，可說完全找不到工作，連碩士學歷也嚴重貶值，自己對於未來該怎麼辦，也不知道如何是好。

還有一位山西省出身，化名C先生的24歲男性指出，現在要在中國的民間企業找到工作，可說是天方夜譚，許多人只好拚研究所和公務員。但那麼做的難度又太高，所以自己才會跑來日本發展。而日本近年來一直都有人力不足的問題，好比像是IT業界，只要能學好日文，就很有機會找到一份工作，因此未來也打算在日本想辦法求職。