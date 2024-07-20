我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

波羅的海二戰遺留廢彈藥威脅生態環境 德砸109萬元清理

綜合報導
波羅的海是全球暖化速度最快的海洋，溫暖的海水增加德國民眾前往海邊度假的吸引力，但越來越活躍的人類活動卻對近海生態造成壓力。（中央社）
波羅的海是全球暖化速度最快的海洋，溫暖的海水增加德國民眾前往海邊度假的吸引力，但越來越活躍的人類活動卻對近海生態造成壓力。（中央社）

波羅的海正面臨嚴重環境問題，約160萬噸二戰海底廢棄彈藥不斷釋放有害化學物質和重金屬，對環境和人類健康構成嚴重威脅。為解決此問題，德國政府啟動百萬歐元（約108.9萬美元）緊急計畫，希望盡速清理海底彈藥。

中央社報導，根據基爾亥姆霍茲海洋研究中心（GEOMAR）海洋地質學家葛萊納（Jens Greinert）介紹，海底彈藥包括各種炸彈、砲彈以及其他化學武器，二戰結束後，為解除德國軍事武裝，盟軍決定將納粹遺留下來的軍火和爆炸物丟棄在海中，近年這些彈藥的金屬外殼逐漸生鏽，變得越來越脆弱，開始釋放RDX和TNT等可能的致癌物。

歐洲化學品管理局（ECHA）專家表示，RDX和TNT可能會對人類健康造成損害，科學家在波羅的海當地的魚和貝類身上已經發現這種可能的致癌物及其降解物，和汞等有毒重金屬。

去年中，明鏡周刊曾專題報導波羅的海當前面臨的環境壓力，認為過去受德國人喜愛的度假勝地已經變成了「一攤汙水坑」。據報導，不僅廢棄彈藥，數十年來的工業與農業活動、來自郵輪和貨輪的汙染，已經讓海底嚴重缺氧，同時暖化造成的海面升溫，使得海洋生物的生存空間嚴重被擠壓。

波羅的海生態系統遭人類活動破壞的問題已存在數十年，直到2021年底，新上任的紅綠燈聯合政府才承諾採取行動解決海底彈藥汙染問題。

波羅的海沿岸城市施特拉爾松德水族館肩負環境教育責任，在「海洋探索與利用」場館介紹...
波羅的海沿岸城市施特拉爾松德水族館肩負環境教育責任，在「海洋探索與利用」場館介紹過度捕撈問題、廢棄物及氣候變化對海洋的影響。（中央社）

德國政府提供100萬歐元緊急資金支持3家專業公司清理50噸彈藥，葛萊納與其科學研究團隊負責協助這些公司的打撈工作，他們透過遙控和自主潛水機器人，拍攝海底高分辨率圖像，來確定彈藥的具體位置；也會讓機器人採取海底彈藥附近的水樣，檢測各海域與生物被汙染的程度。

人類戰爭悲劇終結時，卻開啟另一道生態浩劫之門。1945年夏天，美國、英國和蘇聯在波茨坦簽署協定，決定德國非軍事化的條款中包括處理納粹的軍事物資，然而具體清理方法並未統一，美英蘇三國進行各自的海洋丟棄行動，且未保留丟棄點的完整紀錄，加深今日清掃工作的困難。

來自波羅的海城市羅斯托克基民黨（CDU）議員史坦因表示，清理海底廢棄軍事武器的工作規模龐大，至少要耗費數十年和數十億歐元，同時需仰賴多國合作，才能完成清掃，解決二戰彈藥遺留問題。

德國 納粹 致癌

上一則

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

下一則

加拿大首位女性國防參謀長上任 卡里南獻身軍旅35年

延伸閱讀

腐爛彈藥威脅波羅的海生態 德國啟動清理計畫

腐爛彈藥威脅波羅的海生態 德國啟動清理計畫
新聞評論／漁民遭扣、宮廟屯彈藥 賴還要再製造恐慌？

新聞評論／漁民遭扣、宮廟屯彈藥 賴還要再製造恐慌？
警方：亞歷鮑德溫拍片現場 演員彈藥帶內有實彈

警方：亞歷鮑德溫拍片現場 演員彈藥帶內有實彈
中國國防部：台獨分子不管藏哪 都無所遁形

中國國防部：台獨分子不管藏哪 都無所遁形

熱門新聞

杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43
脫北者組織空投裝有韓劇《冬季戀歌》USB的氣球，30名北韓中學生撿起回家偷看，遭公開處決。（取材自Ｘ平台）

撿氣球內USB偷看韓劇 北韓30名高中生遭公開處決

2024-07-13 02:25
凱特王妃(中)在倫敦溫布頓網球錦標賽中心球場與觀眾揮手致意。(美聯社)

圖輯／凱特王妃出席溫布頓男單決賽 全場起立鼓掌

2024-07-14 11:04
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31
加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（路透）

加拿大副總理：20多年前讓中國加入WTO是個錯誤

2024-07-14 21:00

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃