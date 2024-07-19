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京都公車走道被遊客大行李塞爆 研議差別票價改善

綜合報導
日本龍谷大學教授井上學6月在社群平台分享一張照片，畫面為京都市公車走道被外國觀光客攜帶的大型行李箱塞滿，引發網友熱議。（X平台）
日本龍谷大學教授井上學6月在社群平台分享一張照片，畫面為京都市公車走道被外國觀光客攜帶的大型行李箱塞滿，引發網友熱議。（X平台）

日本龍谷大學教授井上學近日在社群平台分享一張照片，畫面為京都市公車走道被外國觀光客攜帶的大型行李箱塞滿，引發網友熱議。專家認為，現在或許是考慮採取管制措施的時候。

日本富士新聞網報導，照片拍攝時間是今年6月某天晚間9時過後，場景在一輛京都市公車內。

幾名看似外國觀光客的乘客，因為帶著大型行李箱上車，人加行李箱完全塞滿車內通道。車上還有許多下班的市民乘客，由於大型行李箱阻礙行走，造成公車因乘客花不少時間上下車而延誤。

日本京都近來觀光客人滿為患，公車時常誤點。（歐新社）
日本京都近來觀光客人滿為患，公車時常誤點。（歐新社）

井上在貼文中表示，「明明沒有塞車，為何晚間的京都市公車會延誤？您明白是什麼原因嗎？無法挪開（行李箱）、無法下車、要花很多時間」。

他受訪時說，有些遊客晚間抵達京都站要前往下榻飯店時，會帶著大型行李箱搭公車，「也有乘客方面的問題，希望讓大家知道公車延誤的原因」。

報導指出，對到京都觀光的外國客來說，京都市公車是非常方便的交通工具。

根據記者觀察，確實有外國觀光客會揹著大背包、拖著大型行李箱搭京都市公車，也可以看到剛下車的兩名外國觀光客站在公車門附近不動，隨身的大型行李箱已擋住其他乘客動線。

儘管京都市政府呼籲觀光客不要攜帶大型行李箱搭公車，但這種情況仍然屢見不鮮。

京都市民對此相當苦惱說，外國觀光客帶著大型行李搭公車把空間都占滿，他們就無法搭上公車，自己也曾為此上課遲到。

對於京都因為觀光客過度密集、造成公共交通混亂而不堪其擾。京都市長松井孝治近日造訪國土交通省遞交請願書，希望更改收費制度，向觀光客收取比一般市民更高的票價，以差別定價方式改善情況。

松井表示，「一般納稅人沒辦法搭乘市營公車，日常生活受到干擾，引發市民不滿。由於制定市民優先的定價，存在法制面問題，因此希望在國家的指導下逐步邁進。」

對於京都市的要求，交通大臣齊藤鐵夫對京都市的情況表示理解，將會進行相關檢討。

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