英國首相官邸「第一貓大臣」賴瑞 曾經壓力太大不敢見人

英國首相官邸首席捕鼠官賴瑞已經17歲，在網路上擁有高人氣，圖為牠坐在唐寧街10號外。（歐新社）

英國首相官邸日前再度迎來新的住客，然而這裡歷經多位首相來來去去，卻有一位永遠的主人，那就是一隻白底虎斑貓「賴瑞」（Larry）。賴瑞原本是一隻流浪貓，在2011年被收養進首相官邸唐寧街10號，成為「首席捕鼠官」，從此展開了在政治與鎂光燈下的生活。雖然現年17歲的賴瑞現在看起來在眾人面前輕鬆自在，但牠當年剛「上任」時，壓力大到不敢見人。

公關能力優於捕鼠

綜合媒體報導，唐寧街10號因為鼠患嚴重，在2011年2月15日時從收容所領養了賴瑞，當時的英國首相卡麥隆（David Cameron）還將牠任命為內閣辦公室首席捕鼠官。不過，正如許多貓咪一樣，賴瑞剛住進首相官邸時還不太親近人，當時曾有官邸工作人員拒絕媒體拍攝牠的請求，「很遺憾地我們不能讓牠出來，因為工作的關係，牠現在壓力有點大」。

貓咪賴瑞是英國首席捕鼠大臣，在社群媒體是高人氣的網紅。（取材自臉書）

據悉，賴瑞的捕鼠技巧似乎不怎麼出色，但公關能力卻非常好。牠時常在官邸外曬太陽，懶洋洋的樣子彷彿在做日光浴，時而呼呼大睡，時而飛身撲鳥，都成為民眾與媒體的拍攝焦點。賴瑞還有專屬的社群帳號，其在X平台（舊稱推特）的粉絲數已超過89萬，儼然已是人氣網紅。根據最近一份民調 ，賴瑞的好感度達44%，比官邸新住客、甫上任的首相施凱爾 （Keir Starmer）還高10個百分點。

賴瑞的社群曾發文說：「我永遠都住在這裡，政治人物只是跟我住上一段時間，直到被開除，他們遲早都會發現是我在管理這個地方。」

曾在川普 車下躲雨

無論是新任首相進駐，或是有達官顯貴、外國領袖造訪，賴瑞常常冷眼地在一旁看著，或是亂入媒體訪問的背景，在許多歷史照片中留下身影。一名攝影師說，賴瑞會對鏡頭擺姿勢，也顯然知道什麼時候是重要場合，只要有大批媒體聚集在官邸外，牠都會嘗試出來在外面待著；有一次美國前總統川普來訪，賴瑞躲在川普的座車底下躲雨，還讓車隊不敢移動。

除了賣萌與製造歡笑，賴瑞還曾跟鄰居、英國外交部的首席捕鼠官──黑白雙色的貓咪「帕默斯頓」（Palmerston）打過架，並為此受傷送醫。當時有貓咪行為專家分析，兩位補鼠官是為了搶地盤而起爭執。

挑戰住最久官邸貓

事實上，賴瑞並不是英國首相官邸第一次養貓。從1924年來，唐寧街10號養過十幾隻貓，目前飼養最久的是一隻名叫彼得三世的黑貓，從1947年至1964年，養了17年。不過，賴瑞是第一隻被正式封為捕鼠官的貓。

賴瑞在位的14年來，官邸歷經過卡麥隆、梅伊、強森、特拉斯、蘇納克，以及最新的施凱爾等六位首相，而他們的人氣始終比不過牠。當年卡麥隆卸任後，曾解釋為何沒帶走賴瑞，「牠是公僕，不是私人財產」。

相當於人類84歲年紀的賴瑞，去年曾傳出健康不佳，官邸員工已做好牠的終老準備。不過，日前在施凱爾入住官邸時，賴瑞照例在外頭亮相閒晃，看來狀況不錯，有望挑戰前輩彼得三世的紀錄，成為待在唐寧街10號最久的貓咪。