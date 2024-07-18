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作家米蘭昆德拉逝世周年 捷克家鄉圖書館收藏3000本著作

綜合報導
在米蘭昆德拉圖書館可以找到「生命中不能承受之輕」的繁體中文譯本。（中央社）
在米蘭昆德拉圖書館可以找到「生命中不能承受之輕」的繁體中文譯本。（中央社）

文壇巨擘米蘭昆德拉（Milan Kundera）去年7月11日逝世，如今已滿周年。位於其家鄉捷克布爾諾（Brno）的米蘭昆德拉圖書館經理表示，圖書館選擇建在布爾諾，象徵昆德拉在生命終點回歸家鄉。

中央社報導，布爾諾是捷克第二大城，其中的米蘭昆德拉圖書館收藏了3000本昆德拉的作品，包含小說、詩歌、戲劇與評論等，包含他最著名的小說「生命中不能承受之輕」（The Unbearable Lightness of Being）。

米蘭昆德拉圖書館經理巴芙科娃（Jindra Pavelkova）受訪表示，從昆德拉與妻子薇拉（Vera Hrabankova）通信中能看出，昆德拉年輕時在布爾諾度過，「我認為他在布爾諾的生活，比後來在布拉格的生活要快樂得多」，「圖書館在布爾諾是一種象徵，象徵他在生命的終點時回歸布爾諾」。

米蘭昆德拉圖書館除了昆德拉作品的多國譯本，還有豐富的檔案資料，包含昆德拉的照片、...
米蘭昆德拉圖書館除了昆德拉作品的多國譯本，還有豐富的檔案資料，包含昆德拉的照片、書籍評論和他獲得的各種榮譽。（中央社）

截至2021年，「生命中不能承受之輕」已被譯成41種語言，是昆德拉作品中被翻譯最多語言的書籍。

儘管昆德拉在文壇享有盛譽，但他在捷克人眼中卻有「爭議性」。因為昆德拉1975年流亡法國後，就鮮少回來捷克，且開始以法語創作。

米蘭昆德拉圖書館有繁體中文版的「笑忘書」、「賦別曲」、「生活在他方」、「生命中不...
米蘭昆德拉圖書館有繁體中文版的「笑忘書」、「賦別曲」、「生活在他方」、「生命中不能承受之輕」與「可笑的愛」等書。（中央社）

巴芙科娃說，很多捷克人認為昆德拉不想讓捷克人讀他的書，「實情並非如此。昆德拉希望親自把他的作品翻譯成捷克語，但他沒有時間，因為他要寫新的作品。」

昆德拉的身分也備受討論：「究竟他是法國作家，還是捷克作家？」巴芙科娃指，昆德拉認為自己是「歐洲」作家，「他在書中描寫許多國籍的人物，包括瑞士人、德國人等。昆德拉善於觀察各個民族，了解他們的特點。他為歐洲而寫。」

圖書館 米蘭昆德拉 德國

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