地表最強 日本發明家用釹磁鐵改變世界
今年歐洲專利局舉辦的「歐洲發明家獎」，其中一位得主是發明了世界最強永久磁鐵「釹磁鐵」的日本發明家也是企業家佐川真人，現年80歲的他是日本大同特殊鋼鐵公司顧問。佐川真人表示，他一輩子都投入了材料科學研究，希望這次獲獎，能夠鼓舞更多年輕人，投入材料科學研究行列。
綜合中央社及共同社報導，佐川真人在1982年，發明了由釹和鐵結合的「釹磁鐵」，這種磁力強，磁性能永久維持的磁鐵，如今廣泛運用在純電動汽車（EV）的馬達、智慧型手機，以及風力發電機等裝置；釹磁鐵的發明，被視為是「改變了世界的發明」。佐川真人還曾經因為發明釹磁鐵，獲得諾貝爾獎提名。
當自己的名字在頒獎儀式上被念出時，佐川真人帶著笑容登台，自豪地領取了獎盃。頒獎儀式後，佐川真人接受採訪時表達喜悅稱：「掀起技術革新重要的是探知10年後需要什麼發起挑戰。我自己也將繼續研究。」
歐洲發明家獎，設立於2006年，分成「工業」與「研究」兩項類別，進行評選。因為發明鋰離子電池，而獲得諾貝爾化學獎的日本人吉野彰，2019年也獲得了歐洲發明家獎。
什麼是釹磁鐵？
根據維基百科說明，釹磁鐵（Neodymium magnet）也稱為釹鐵硼磁鐵（NdFeB magnet），常被訛誤為「銣磁鐵」，是由稀土元素釹和鐵、硼的合金製成的永久磁鐵，為化學式為Nd2Fe14B的四方晶系晶體。釹磁鐵是現今磁性最強的永久磁鐵，也是目前最常使用的稀土磁鐵，被廣泛地應用於電子產品，例如硬碟、揚聲器及耳機等，以及電動汽車的馬達和風力渦輪機的發電機等。
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