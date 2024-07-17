地表最強 日本發明家用釹磁鐵改變世界

釹磁鐵發現者佐川真人示範釹磁鐵磁力，重量1公克的釹磁鐵可以舉起1900公克重水瓶。（取材自維基百科）

今年歐洲專利局舉辦的「歐洲發明家獎」，其中一位得主是發明了世界最強永久磁鐵「釹磁鐵」的日本 發明家也是企業家佐川真人，現年80歲的他是日本大同特殊鋼鐵公司顧問。佐川真人表示，他一輩子都投入了材料科學研究，希望這次獲獎，能夠鼓舞更多年輕人，投入材料科學研究行列。

綜合中央社及共同社報導，佐川真人在1982年，發明了由釹和鐵結合的「釹磁鐵」，這種磁力強，磁性能永久維持的磁鐵，如今廣泛運用在純電動汽車（EV）的馬達、智慧型手機，以及風力發電機等裝置；釹磁鐵的發明，被視為是「改變了世界的發明」。佐川真人還曾經因為發明釹磁鐵，獲得諾貝爾獎 提名。

當自己的名字在頒獎儀式上被念出時，佐川真人帶著笑容登台，自豪地領取了獎盃。頒獎儀式後，佐川真人接受採訪時表達喜悅稱：「掀起技術革新重要的是探知10年後需要什麼發起挑戰。我自己也將繼續研究。」

歐洲發明家獎，設立於2006年，分成「工業」與「研究」兩項類別，進行評選。因為發明鋰離子電池，而獲得諾貝爾化學獎的日本人吉野彰，2019年也獲得了歐洲發明家獎。

什麼是釹磁鐵？