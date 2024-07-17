23歲烏克蘭青年用枯葉造紙 獲歐洲發明家獎

「Re-leaf Paper」計畫執行長Valentyn Frechka曾在烏克蘭日托米爾的日托米爾紙板廠，卸下乾燥的落葉。（路透）

歐洲專利局（EPO）日前頒發2024年歐洲發明家獎，來自義大利、德國和波蘭等國的研究人員獲肯定，表彰他們在汽車、網絡和能源行業的創新成果。EPO為了獎勵新工藝，有一位23歲的烏克蘭 青年「用枯葉造紙」獲頒青年科學家，其環保精神備受外界肯定。

據法廣網報導，在創新成果獎方面，包括提高自動駕駛汽車的視覺功能以避免交通事故，以及提高汽車裝配線的能源效率等都受到肯定。此外，在青年科學創新獎方面，29歲的荷蘭發明家Rochelle Niemeijer獲得了 「年度青年發明家」獎，他開發了一種便攜式檢測細菌感染的工具包，為遠離醫院的居民提供更好的醫療服務。

報導指出，今年獲獎的其他青年科學家中還有一位23歲的烏克蘭人，他的名字叫做瓦倫廷·弗里奇卡（Valentyn Frechka），他開發了一種利用枯葉來生產紙張的工藝，其目的是以此來遏制森林砍伐。

弗里奇卡在俄烏戰爭爆發之後，離開烏克蘭，目前生活在法國阿爾比斯山下的克勒布諾爾市（ Grenoble），這個月，他創建的公司將在巴黎大區開設第一家用枯葉製造紙張的工廠，倘若他所發明的工藝能夠取得工業成功，這或許可以拯救印尼，馬來西亞等國的成片森林。因為，根據世界自然基金會的統計數字，造紙工業每年消耗世界上13%至15%的木材，它們對全球的森林砍伐負有不可推卸的責任。

「Re-leaf Paper」計畫執行長Valentyn Frechka曾觀看烏克蘭日托米爾紙板廠的紙張生產線。（路透）

弗里奇卡說：「我在學校讀書的時候就想用麥稈與野草來製作紙張，我和我的化學老師一起研究如何來生產聚合物，當我看到掉在地上的橡樹的枯葉時，便想到了用樹葉作為原料來製作紙張的注意，我就在學校附近的地上撿起了橡樹頁，並且開始試驗，將樹葉做成一堆纖維物，之後再做成紙，這是我的製作工藝發明的第一步。」

弗里奇卡進一步說明，「除了樹葉之外，也可以收集野草、野花等各種各樣的植物，關鍵是必須要將它們清洗乾淨，去掉泥沙以及石子等物質，之後，再通過加溫的方式來攝取一種用來製作紙張的纖維，主要的挑戰是採取可持續的方式來生產。我們的製作工藝適合於世界任何地方的樹種的樹葉，無論是在歐洲，還是美洲例如哥斯達黎加，或者亞洲。」

確實，用枯葉來造紙，對保護森林來說，必將會起到立竿見影的作用。不過，這一工藝的效率如何呢？據他本人介紹，用2噸多的枯葉就可以造成出1噸的紙漿，從而避免17顆樹遭到砍伐。而歐洲平均每個城市每年可以收集到至少8000噸樹葉，僅在歐洲的各大城市每年可以收集到的樹葉總量就可能超過100萬噸。而且，這種紙漿可以單獨使用，也可以與回收的紙纖維混合使用。

事實上，弗里奇卡的新發明在歐洲專利局之前就已經獲得了美國以及肯尼亞的多個獎項。但他決定在歐盟發展他的工藝，歐盟向他提供了250萬歐元的資助。

自從俄烏戰爭爆發後，他一直在法國工作，並在格勒諾布爾的國際造紙和生物材料學院改進了他的發明。目前，他的公司約有20人常駐巴黎；並且於這個月在巴黎大區開設首家造紙廠。